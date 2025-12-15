Araceli González defendió la reforma laboral de Milei: qué pyme tiene

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
La actriz y empresaria Araceli González estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, habló de varios temas y, entre ellos, se expresó a favor de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
Araceli es dueña de la marca de cosméticos Gara, un desafío que últimamente le está costando llevar adelante. "Estuve construyendo la marca Gara, que no es fácil", aseguró.
"Cuando sos una persona conocida pueden venir distintas empresas a querer usar tu nombre para la marca y la verdad que las propuestas no eran demasiado gratas para mí. Dije 'de ninguna manera voy a dar mi nombre tan preciado a alguien que no va con un producto relacionado a lo que yo consumo'", explicó Araceli.
Por eso decidió emprender y lanzar su propia marca de cosméticos: "Me va muy bien, es muy difícil. Espero que la economía del país funcione. La reforma laboral para mí es importante, yo que tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, se me hace muy difícil todo".
"Y además también el escenario. Bajó el consumo. Desde junio, yo volví de viaje, llegué a Argentina y recibí una piña en la nariz. Yo vivo la diaria, no soy una empresa multinacional. Las pymes estamos tratando y es muy difícil sobrevivir porque todo va en contra, los impuestos, las leyes laborales, los empleados. Está muy difícil despedir, le tenés miedo al empleado", concluyó Araceli González.
