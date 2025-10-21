Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Bessent volvió a respaldar al Gobierno de Milei y dijo que "no queremos otro Estado fallido"

El secretario del Tesoro estadounidense defendió la ayuda que la administración de Donald Trump porque una "Argentina estable y fuerte" es de "interés estratégico" para Washington

Bessent volvió a respaldar al Gobierno de Milei y dijo que "no queremos otro Estado fallido"
21 de Octubre de 2025 | 10:18

Escuchar esta nota

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró el apoyo de la administración de Donald Trump al presidente Javier Milei porque aseguró que una “Argentina estable y fuerte” es de “interés estratégico” para su país, al tiempo que remarcó que el respaldo es un “puente” y “no un rescate”.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, señaló Bessent en un nuevo posteo antes de que se inicie la operación en los mercados financieros.

El funcionario americano añadió que “el Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”.

Bessent enfatizo que “el presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina”.

En ese sentido, destacó que “los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales”. “Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”, recalcó.

Bessent se refirió a la Argentina en un posteo en el que también dejó señales para la situación interna de los Estados Unidos. “La agenda económica ‘América Primero’ de Donald Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados”.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof vuelve a Pergamino con una agenda centrada en producción e inclusión

LE PUEDE INTERESAR

Productores del oeste bonaerense hicieron un reclamo por las inundaciones

En ese sentido indicó que “mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof vuelve a Pergamino con una agenda centrada en producción e inclusión

Productores del oeste bonaerense hicieron un reclamo por las inundaciones

La Provincia construirá una nueva estación transformadora en Quequén

El STM de Mar del Plata denunció designaciones irregulares y evalúa medidas legales
Policiales
Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Espectáculos
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"
Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother
Mientras Beto Casella analiza su salida de El Nueve, desmintió que Jorge Rial sería su reemplazante
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Deportes
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla