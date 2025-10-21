Equipo que gana no se toca: Tomy Etcheverry estará contra Alemania

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, anunció los convocados para disputar el Final 8 del certamen que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Bolonia entre 18 al 23 de noviembre. En tal sentido, el platense Tomás Etcheverry será parte una vez más del conjunto nacional.

La nómina del resto del seleccionado argentino se encuentra integrada por Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Por otra parte, Los Halcones, como se lo bautizó al equipo nacional, debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 del corriente mes, a partir de las 13 (hora argentina).

Frana citó al mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en la ciudad de Groningen. En aquella oportunidad, fue el debut oficial del marplatense Francisco Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos. Habrá dos partidos de singles, donde se enfrentarán aquellos número uno de cada país y posteriormente lo harán entre sí las segundas raquetas lugar que podría ser ocupado por Tomás Etcheverry como sucedió frente a Países Bajos, De ser necesario se disputará el cruce de dobles.

Con un récord de 5-2 en Copa Davis, Etcheverry busca recuperar su mejor nivel en una temporada irregular que, no obstante, tuvo en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo su pico de rendimiento. Tras estar fuera del circuito por 25 días, producto de una lesión en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, China, que le impidió seguir su gira por el continente asiático.

En la última semana, el platense, que ocupa el casillero 60 del mundo, alcanzó los cuartos de final en Estocolmo, donde perdió de forma ajustada ante el danés Holger Rune (11) por 6-4 en el set final. Entre sus mejores triunfos de este año figuran: el neerlandés Tallon Griekspoor en la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto, Andrey Rublev en el césped de Halle, Jiri Lehecka en Hamburgo y Fabio Cobolli en el Australian Open.

En caso de avanzar a semifinales, Argentina enfrentará el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa, que se disputará en el primer turno desde las 6 de nuestro país.

Alexander Zverev se vuelve a sumar al equipo alemán de Copa Davis después de 2023

Por otro lado, Michael Kohlmann, capitán de Alemania, dio a conocer la nómina para enfrentar a Argentina. Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023.

También fueron citados para representar al país germano en esta etapa de la competencia: Jan-Lennard Struff (91) y Yannick Hanfmann (126). En tanto, los doblistas son Kevin Krawietz (10) y Tim Puetz (11).

Cabe recordar que Argentina lidera el historial ante Alemania por 7 a 3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.