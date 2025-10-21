Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |El cruce se jugará el 20 de noviembre, en bolonia

Equipo que gana no se toca: Tomy Etcheverry estará contra Alemania

Equipo que gana no se toca: Tomy Etcheverry estará contra Alemania

tomás etcheverry tiene un récord positivo en copa davis: 5-2 / AAT

21 de Octubre de 2025 | 02:23
Edición impresa

Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, anunció los convocados para disputar el Final 8 del certamen que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Bolonia entre 18 al 23 de noviembre. En tal sentido, el platense Tomás Etcheverry será parte una vez más del conjunto nacional.

La nómina del resto del seleccionado argentino se encuentra integrada por Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni. Por otra parte, Los Halcones, como se lo bautizó al equipo nacional, debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 del corriente mes, a partir de las 13 (hora argentina).

Frana citó al mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en la ciudad de Groningen. En aquella oportunidad, fue el debut oficial del marplatense Francisco Comesaña, quien disputó el cuarto punto.

El formato de la competencia es de eliminación directa y cada serie se define al mejor de tres puntos. Habrá dos partidos de singles, donde se enfrentarán aquellos número uno de cada país y posteriormente lo harán entre sí las segundas raquetas lugar que podría ser ocupado por Tomás Etcheverry como sucedió frente a Países Bajos, De ser necesario se disputará el cruce de dobles.

Con un récord de 5-2 en Copa Davis, Etcheverry busca recuperar su mejor nivel en una temporada irregular que, no obstante, tuvo en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo su pico de rendimiento. Tras estar fuera del circuito por 25 días, producto de una lesión en el oblicuo izquierdo sufrido en su partido de cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, China, que le impidió seguir su gira por el continente asiático.

En la última semana, el platense, que ocupa el casillero 60 del mundo, alcanzó los cuartos de final en Estocolmo, donde perdió de forma ajustada ante el danés Holger Rune (11) por 6-4 en el set final. Entre sus mejores triunfos de este año figuran: el neerlandés Tallon Griekspoor en la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto, Andrey Rublev en el césped de Halle, Jiri Lehecka en Hamburgo y Fabio Cobolli en el Australian Open.

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

LE PUEDE INTERESAR

Loterías y quinielas

En caso de avanzar a semifinales, Argentina enfrentará el sábado 22 al ganador del cruce entre España y República Checa, que se disputará en el primer turno desde las 6 de nuestro país.

Alexander Zverev se vuelve a sumar al equipo alemán de Copa Davis después de 2023

Por otro lado, Michael Kohlmann, capitán de Alemania, dio a conocer la nómina para enfrentar a Argentina. Entre los convocados estará Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP, quien vuelve a disputar la competencia tras su última participación en 2023.

También fueron citados para representar al país germano en esta etapa de la competencia: Jan-Lennard Struff (91) y Yannick Hanfmann (126). En tanto, los doblistas son Kevin Krawietz (10) y Tim Puetz (11).

Cabe recordar que Argentina lidera el historial ante Alemania por 7 a 3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata

Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Últimas noticias de Deportes

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”

Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?

San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Política y Economía
Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”
Para Trump, “Argentina lucha por su vida; se está muriendo”
Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla