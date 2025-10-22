“Ni un sólo dólar del salvataje va a educación”

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Ordenan que los resultados del domingo se informen por distrito
Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final
Alak, en el 64º aniversario de la Asociación Comercial Los Hornos
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que “ni un sólo dólar” del salvataje que pidió el gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos “va a destinarse a educación” y consideró que la administración libertaria tiene “invertidas las prioridades”.
“Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno anda pidiendo por el mundo va a destinarse a la educación, a las personas con discapacidad o a mejorar la infraestructura que permite promover el empleo y la industria”, sostuvo Kicillof durante un acto en Pergamino.
En esa línea, el gobernador planteó que el problema de la Argentina no es que “no hay plata”, sino que, según afirmó, “están invertidas las prioridades”.
“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de demostrar no solo que estamos vivos, sino que queremos vivir mejor”, enfatizó Kicillof, quien arribó a la localidad para visitar la Escuela de Educación Especial N°5 y recorrer el Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM.
El mandatario provincial estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el concejal electo Alejandro Masagué; y la directora de la institución, Valeria Bachanini.
El gobernador presidió en la escuela Los Buenos Hijos una reunión con representantes de entidades que trabajan con personas con discapacidad y miembros del Consejo Municipal. Lo acompañaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y la diputada nacional Agustina Propato.
LE PUEDE INTERESAR
“El Presidente fue a EE UU con la cola entre las patas”
LE PUEDE INTERESAR
Carrió cierra la campaña de la Coalición en Magdalena
El gobernador dijo que la administración provincial distribuyó 65 combis para garantizar el acceso a las escuelas especiales. “Estos pibes pueden aprender, pueden mejorar, como los cinco millones de chicos del sistema educativo”, expresó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí