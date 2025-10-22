“Ni un sólo dólar del salvataje va a educación”

Axel Kicillof durante su visita a la ciudad de ramallo / na

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró ayer que “ni un sólo dólar” del salvataje que pidió el gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos “va a destinarse a educación” y consideró que la administración libertaria tiene “invertidas las prioridades”.

“Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno anda pidiendo por el mundo va a destinarse a la educación, a las personas con discapacidad o a mejorar la infraestructura que permite promover el empleo y la industria”, sostuvo Kicillof durante un acto en Pergamino.

En esa línea, el gobernador planteó que el problema de la Argentina no es que “no hay plata”, sino que, según afirmó, “están invertidas las prioridades”.

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de demostrar no solo que estamos vivos, sino que queremos vivir mejor”, enfatizó Kicillof, quien arribó a la localidad para visitar la Escuela de Educación Especial N°5 y recorrer el Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM.

El mandatario provincial estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el concejal electo Alejandro Masagué; y la directora de la institución, Valeria Bachanini.

El gobernador presidió en la escuela Los Buenos Hijos una reunión con representantes de entidades que trabajan con personas con discapacidad y miembros del Consejo Municipal. Lo acompañaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y la diputada nacional Agustina Propato.

El gobernador dijo que la administración provincial distribuyó 65 combis para garantizar el acceso a las escuelas especiales. “Estos pibes pueden aprender, pueden mejorar, como los cinco millones de chicos del sistema educativo”, expresó.