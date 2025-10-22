“El Presidente fue a EE UU con la cola entre las patas”

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín dijo que en el reciente viaje de Milei a los Estados Unidos “el presidente actuó como un león, pero como el león de El Mago de Oz. Fue muy bravo y guapo con nosotros pero con los Estados Unidos metió la cola entre las patas”.

En conferencia de prensa en La Plata Alfonsín con relación a la propuesta de reforma laboral para crear empleo, sostuvo que “lo mejor que podría hacer Milei es dejar de alentar la especulación financiera y empezar a promover la economía real, la que produce bienes y servicios, la que produce riqueza, se crearía muchísimo más trabajo. Si protegiera a la pequeña y mediana industria de manera inteligente se protegería también el trabajo”.

Alfonsín reiteró que el actual gobierno nacional “es el más insensible desde el punto de vista social desde 1983 a la fecha. Milei sostiene la idea de que la justicia social es una aberración”.