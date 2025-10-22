Palmeiras y Liga de Quito llegan con algunas bajas

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Otra de las semifinales que tendrá la Copa Libertadores será la que disputarán Liga de Quito y Palmeiras. El encuentro de ida será mañana en Ecuador a partir de las 21:30. Sin embargo, ambos equipos contarán con algunas bajas.
Por el lado del conjunto ecuatoriano, son dos los jugadores importantes que no podrán estar mañana en la altura de Quito: Gonzalo Valle y Lisandro Alzugaray, el goleador del equipo.
El arquero se rompió los ligamentos y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación, mientras que el delantero sufrió una lesión muscular que lo dejó afuera de los últimos partidos. Está más afuera que adentro para el partido de mañana.
De no mediar inconvenientes, el once que se perfila es: Domínguez, Quintero, Adé, Allala, Mina, Quiñónez, Carlos Gruezo, Villamil, Minda, Ramírez y Medina.
Por su parte, el Verdao está diezmado luego de la caída ante Flamengo por el Brasileirao. En primer lugar, no dirá presente el arquero Weverton, quien se fracturó su mano derecha y estará fuera de las canchas por algunas semanas.
Sin embargo, hay otras dos piezas claves que tampoco podrán estar disponibles: en primer lugar, el delantero Paulinho y en segundo, el volante Lucas evangelista. Ambos arrastran lesiones musculares.
Más allá de esto, Palmeiras cuenta con grandes jugadores de jerarquía para reemplazarlos, pero aún Abel Ferreira no definió los nombres que los reemplazarán.
Ante este panorama, el equipo sería: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno; Mauricio, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Vitor Roque y José López.
La última vez que un equipo ecuatoriano se metió en una final de Copa Libertadores fue justamente Liga de Quito en 2008. En esa ocasión y con el Patón Bauza como DT, levantó la Copa al vencer a Fluminense.
