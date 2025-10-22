Pellegrino tiene un once para la ida ante la “U”

Lanús se prepara para la primera semifinal de la Copa Sudamericana, que disputará mañana ante Universidad de Chile como visitante, a partir de las 19. El encuentro se disputará a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Santiago.

Sin dudas, el Granate está más que ilusionado con llegar al duelo decisivo del certamen internacional y además está en su mejor momento, ya que además está en los puestos altos de la Zona B del Torneo Clausura.

Sin embargo, el Granate sabe que no la va a tener fácil ante un conjunto que se mostró como uno de los más fuertes del certamen continental.

En lo que respecta al equipo, Pellegrino tiene un once en mente más allá de tener algunos jugadores tocados. Carlos Izquierdoz y Franco Watson arrastran algunas molestias musculares, pero serán de la partida mañana.

Por su parte, en la delantera, Walter Bou ganó la pulseada y será el nueve titular, más allá de la opción del ex delantero de Gimnasia, Rodrigo Castillo.

De no mediar inconvenientes, el equipo sería: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

El que deberá cuidarse es Agustín Medina, quien acumula dos tarjetas amarillas. En caso de ser mañana amonestado, se perderá el duelo de vuelta.

Cabe destacar que el plantel ya se instaló desde ayer en Chile y hoy va a tener su última práctica, donde el equipo quedará definido para la primera semi.

LA “U”, CON DUDAS

Universidad de Chile apuesta a pleno a la Copa Sudamericana, ya que en el campeonato local se encuentra lejos. Ante esto, el entrenador Gustavo Álvarez, mantiene una sola duda en el once: si juega el experimentado Marcelo Díaz o si lo hace Israel Poblete. El once saldría de: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete o Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra o Lucas Di Yorio.