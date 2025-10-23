Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma

Ahora, en medio del lanzamiento del libro de su ex, Kevin Federline, Britney Spears compartió una fuerte reflexión sobre las secuelas que le dejó la tutela que controló su vida durante años.

Luego, eliminó el mensaje, pero sus palabras recorrieron el mundo.

Britney Spears volvió a generar preocupación entre sus 42 millones de seguidores al publicar un mensaje inquietante en sus redes donde escribió, “me sucedió daño cerebral”.

Allí, poco después, la publicación fue eliminada, pero el impacto ya estaba instalado.

Lo concreto es que, la cantante rememoró los años más oscuros bajo la tutela legal que controló su vida durante más de una década. Según ella, aquella experiencia fue tan intensa y traumática que dejó marcas físicas y psicológicas profundas. “Me siento como si me quitaran las alas”, escribió, haciendo alusión al personaje de Maleficent para expresar la pérdida de poder y autonomía.

En su escrito, la cantante expresó que sus videos bailando son una forma de recuperar “sus alas” tras sufrir daño cerebral que la dejó sin poder moverse por varios meses. “Siento la lógica y consciencia en mi cuerpo como uno que fue cien por ciento asesinado y destruido, no pude bailar ni moverme durante 5 meses... De todos modos, sé que mi publicación y el baile parecía una tontería, pero me hizo recordar cómo volar...”, reveló

Por último, si bien no dio detalles de la razón de su lesión cerebral, agradeció sentirse recuperada: “Yo sí siento que me quitaron las alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo 100 por ciento... Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y estoy bendecida de estar viva...”.

Así, esta confesión borrada volvió a reavivar el debate sobre la justicia, la tutela, la salud mental y los límites que deben respetarse en la vida privada.