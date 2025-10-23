Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensificó su ofensiva política contra el presidente Javier Milei y su Gobierno, apuntando en dos frentes clave: la influencia externa que asocia a Milei con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y el cambio electoral impulsado por la Casa Rosada mediante la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Kicillof acusó al presidente Milei de estar supeditado a Washington, afirmando que “las órdenes hoy llegan desde Washington” y que “el jefe de campaña de Milei, de La Libertad Avanza, es Donald Trump”.

Según su relato, el respaldo que Milei recibe del Gobierno norteamericano no se limita a la economía o al comercio, sino que actúa como un mecanismo de campaña política para el oficialismo argentino. En sus propias palabras: “No me gusta que Trump lo basuree a Milei … el vínculo de Trump con Milei en torno a este salvataje viene mal parido desde el principio”.

El mandatario provincial sostuvo que el peronismo tiene que "crear una alternativa política que tenga representatividad, como dijo Cristina (Fernández de Kirchner)" y que represente a "múltiples sectores", incluidos los que les "habían dado la espalda".

"¿Con qué objetivo? Gobernar la Argentina a partir de 2027 a favor de los sectores populares, de la industria nacional, de la soberanía, de los jubilados, de la cultura, de la ciencia. Dicho así parece fácil, pero en política requiere de un proceso y de una maduración", definió este jueves en radio El Destape.