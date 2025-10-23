Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía

Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"

23 de Octubre de 2025 | 12:22

Escuchar esta nota

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensificó su ofensiva política contra el presidente Javier Milei y su Gobierno, apuntando en dos frentes clave: la influencia externa que asocia a Milei con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump, y el cambio electoral impulsado por la Casa Rosada mediante la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

Kicillof acusó al presidente Milei de estar supeditado a Washington, afirmando que “las órdenes hoy llegan desde Washington” y que “el jefe de campaña de Milei, de La Libertad Avanza, es Donald Trump”. 

Según su relato, el respaldo que Milei recibe del Gobierno norteamericano no se limita a la economía o al comercio, sino que actúa como un mecanismo de campaña política para el oficialismo argentino. En sus propias palabras: “No me gusta que Trump lo basuree a Milei … el vínculo de Trump con Milei en torno a este salvataje viene mal parido desde el principio”.

El mandatario provincial sostuvo que el peronismo tiene que "crear una alternativa política que tenga representatividad, como dijo Cristina (Fernández de Kirchner)" y que represente a "múltiples sectores", incluidos los que les "habían dado la espalda".

"¿Con qué objetivo? Gobernar la Argentina a partir de 2027 a favor de los sectores populares, de la industria nacional, de la soberanía, de los jubilados, de la cultura, de la ciencia. Dicho así parece fácil, pero en política requiere de un proceso y de una maduración", definió este jueves en radio El Destape.

"Le dice todo lo que no le debería decir. Lo ningunea, lo humilla, lo maltrata, le dice verdades muy duras", sentenció en referencia a las declaraciones en las que Trump advirtió que la ayuda de Estados Unidos está sujeta al resultado de las elecciones de este domingo en Argentina, además de considerar que el país "está muriendo".

Y también se refirió a las Boletas Únicas de Papel (BUP). A Milei le salió al revés la jugada porque "ahora tiene la boleta con la cara de Espert y si hubiera tenido la partidaria la podía volver a imprimir", a lo que Kicillof respondió: "La verdad que la cagaron, pero fue después".

"El plan era Boleta Única Papel en todo el país y ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas vinculadas a lo electoral y lamentablemente otras vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal", disparó.


