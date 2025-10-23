Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata

Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
En La Plata se vive un verdadero "veranito", que es inapropiado para estos tiempos de octubre. Incluso para este jueves se anunciaron temperaturas cercanas a los 30 grados, aunque este calorcito tiene las horas contadas.
Es que avanza un sistema frontal frío y ya desde este jueves provocará un drástico cambio de tiempo que culminará mañana y seguirá el sábado 25 con tormentas severas, lluvias de hasta 100 mm y un brusco descenso de la temperatura que traerá un "gélido frío de invierno" con heladas, aseguran especialistas, quienes llaman al fenómeno "bomba de frío".
Según se supo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja para gran parte de la franja centro-este del país. Se espera que el frente frío genere lluvias y tormentas de variada intensidad, con alto riesgo de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y abundante actividad eléctrica.
El contraste térmico será extremo. Mientras el frente avanza, el norte argentino experimentará temperaturas sofocantes de entre 40°C y 42°C, lo que potenciará la intensidad de las tormentas.
Sin embargo, tras el paso del sistema, se espera un "brusco descenso térmico". El ingreso de aire polar será tan notorio que se prevé la aparición de heladas débiles a moderadas sobre la región pampeana, principalmente en el sudoeste bonaerense y La Pampa.
En cuanto a La Plata, el SMN anuncia para hoy una máxima de 28 grados, mientras que mañana, con la llegada de las lluvias, bajará la temperatura a 23 grados. Y seguirá en descenso el finde de semana hasta los 21 grados. Ya el lunes se esperan 15 grados y el martes será aún más fresco: anticipan 8 grados.
Las zonas más afectadas por las tormentas serán el norte de Buenos Aires, el sur y sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Los meteorólogos advierten que el norte bonaerense es el sector más vulnerable debido a los excesos hídricos y la saturación de los suelos.
Se esperan acumulados de lluvia de entre 40 mm y 70 mm, con picos puntuales que podrían alcanzar los 100 mm. Se recomienda a la población mantenerse informada ante las alertas a corto plazo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
