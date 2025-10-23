Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos

Momentos de preocupación vivieron los vecinos del barrio Los Fresnos, en City Bell, luego de que tres delincuentes ingresaran a dos viviendas linderas y se llevaran diversos objetos de valor. El hecho ocurrió durante la mañana del martes 22 de octubre, entre las 11:00 y las 11:30, cuando las casas se encontraban sin ocupantes.

Según indicaron fuentes consultadas, los intrusos violentaron los accesos a las propiedades y provocaron importantes daños materiales. Una vez dentro, revolvieron cada uno de los ambientes, abrieron los cajones de los muebles —incluidos los de las habitaciones matrimoniales— y sustrajeron distintos elementos de valor que hasta el momento no fueron precisados.

Los investigadores presumen que se trataría de un grupo de al menos tres hombres que actuaron de manera coordinada y que podrían estar vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona.

De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes habrían intentado ingresar a por lo menos tres viviendas más dentro del mismo barrio, repitiendo el mismo modus operandi: forzar los accesos en momentos en que las casas estaban vacías.

Además, se sospecha que la misma banda podría haber cometido hechos de idénticas características en localidades cercanas, como Villa Elisa y Villa Rica, durante la misma jornada.

Personal policial trabaja en la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales con el objetivo de identificar a los autores del hecho y determinar su recorrido antes y después de los robos.

Mientras tanto, los vecinos de Los Fresnos expresaron su preocupación y pidieron mayores patrullajes preventivos en la zona, ante el incremento de episodios de inseguridad en distintos puntos de City Bell.