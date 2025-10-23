Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos

Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
23 de Octubre de 2025 | 13:30

Escuchar esta nota

Momentos de preocupación vivieron los vecinos del barrio Los Fresnos, en City Bell, luego de que tres delincuentes ingresaran a dos viviendas linderas y se llevaran diversos objetos de valor. El hecho ocurrió durante la mañana del martes 22 de octubre, entre las 11:00 y las 11:30, cuando las casas se encontraban sin ocupantes.

Según indicaron fuentes consultadas, los intrusos violentaron los accesos a las propiedades y provocaron importantes daños materiales. Una vez dentro, revolvieron cada uno de los ambientes, abrieron los cajones de los muebles —incluidos los de las habitaciones matrimoniales— y sustrajeron distintos elementos de valor que hasta el momento no fueron precisados.

Los investigadores presumen que se trataría de un grupo de al menos tres hombres que actuaron de manera coordinada y que podrían estar vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona.

De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes habrían intentado ingresar a por lo menos tres viviendas más dentro del mismo barrio, repitiendo el mismo modus operandi: forzar los accesos en momentos en que las casas estaban vacías.

Además, se sospecha que la misma banda podría haber cometido hechos de idénticas características en localidades cercanas, como Villa Elisa y Villa Rica, durante la misma jornada.

Personal policial trabaja en la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad privadas y municipales con el objetivo de identificar a los autores del hecho y determinar su recorrido antes y después de los robos.

Mientras tanto, los vecinos de Los Fresnos expresaron su preocupación y pidieron mayores patrullajes preventivos en la zona, ante el incremento de episodios de inseguridad en distintos puntos de City Bell.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro

Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
+ Leidas

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Últimas noticias de Policiales

Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar" 

Crece el misterio por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: amplían rastrillaje y nueva hipótesis

VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"

La desaparición de Lowrdez Fernández: allanan su departamento y la producción de Bandana habla de "contactos"
Información General
Golpe a los nostálgicos: la Anmat prohibió la venta de la popular "gallinita"
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
La Ciudad
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
23/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Cumple de Fede Moura, filas para presentar un CV y cierre de campañas
VIDEO.-Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Espectáculos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
Impactante confesión de Britney Spears sobre su salud: preocupación y alarma
La tele, la libertadores y el rating: pocos goles, muchos puntos
En las redes: Juan Martín del Potro desmiente que será papá
Tremendo mensaje de Lissa Vera ante a la preocupación por la situación de Lourdez Fernández

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla