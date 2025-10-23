En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo

Matías Alé se casa este jueves con Martina Vignolo en Mar del Plata. Entonces, unas horas antes del compromiso, el actor le dedicó un amoroso mensaje a su novia.

“Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito”, escribió Alé en una historia que publicó en sus redes junto a una foto en la que aparece en una playa abrazado a su futura esposa de 24 años.

Con la canción “Bailando bachata” de Chayanne de fondo, Matías manifestó su felicidad por el paso que van a dar juntos: “Llegó el día, mi vida. Hoy nos casamos por civil. Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. ¡Seguimos juntos a la par!”.

Por último, recordemos que, la pareja se encontró con una situación inesperada a poco más de un mes de su casamiento por civil, ya que Matías descubrió que su divorcio de María del Mar Cuello Molar no estaba formalmente asentado en los registros oficiales.

El trámite, que él creía concluido hacía años, seguía pendiente y podía poner en riesgo su boda. Así, recurrió a su abogado, Fernando Burlando, para resolver el inconveniente. Allí, el letrado platense logró destrabar el proceso y confirmar que Matías ya figura oficialmente como divorciado, lo que le permite casarse sin impedimentos legales.