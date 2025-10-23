Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Aliado de Caputo y actual funcionario: quién es Pablo Quirno, el reemplazante de Werthein en Cancillería
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
VIDEO.-Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"
Dónde voto: consultá el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
El domingo electoral en La Plata, con micros gratis y más frecuencias: así funcionarán los servicios públicos
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
Increíble caso en La Plata: ¿Por error se ventiló una orden de captura a acusado de embarazar a una nena?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar"
"Tornado" de hormigas voladoras en La Plata: por qué pasa y qué recomiendan los especialistas
Pronta entrega, por favor: Federico Moura, el "virus cultural" que aún no tiene en La Plata el homenaje que se merece
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Otra baja en el Gabinete: Cúneo Libarona se va después de las elecciones del domingo
Para Kicillof, Trump es el "jefe de campaña de Milei: "Lo ningunea, lo humilla, lo basurea y eso no me gusta"
El Gobierno de EEUU cuadruplicó la cuota de compra de carne argentina
Guerra motoquera en La Plata: imputaron a un "Hells Angels" por la emboscada a tiros que hirió a un policía
VIDEO.- Preocupa en un barrio de La Plata el "rondín" de un misterioso Peugeot 308
"Simulacro" de verano este jueves en La Plata, pero con lluvia a la vista: se dispara el termómetro
Caballos sueltos en plena avenida 44: “De milagro no hubo un accidente”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Las alarmas de inseguridad volvieron a encenderse en la localidad platense de City Bell en donde los vecinos denuncian la presencia de falsos trabajadores del INDEC que estarían al acecho con intenciones de marcar a vecinos para robarles. A través de los grupos de WhatsApp, desde distintos sectores manifestaron preocupación por estos sujetos que "desde hace tiempo están merodeando la zona".
"Hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Pero son ladrones", afirmaron los frentistas de City Bell.
Los denunciantes aseguraron que los desconocidos "son muy amables, recorren la localidad y lucen muy elegantes".
En cuanto al modus operandi, además de vestirse como agentes del INDEC, describieron que "recorren las casas y dicen: 'Quiero tomarte una foto o huella digital'"
"Tienen una computadora portátil, una máquina biométrica y una lista de todos los nombres", describieron.
Y añadieron que "muestran el menú y piden toda esta información".
A decir de los vecinos, la trata de los presuntos ladrones consiste en fingir la toma de datos biométricos y que en realidad buscarían a bordar a sus víctimas en sus hogares.
A raíz de esta situación algunos vecinos se encargaron de averiguar si el organismo nacional lleva a cabo actividades u operativos en la zona. Al respecto obtuvieron una respuesta negativa. Por eso señalaron que "hay que tener en cuenta que no existe tal iniciativa por parte del Gobierno".
"Es necesario que todos sepan que esto es falso y que en realidad son ladrones. Por lo tanto hay que evitar darles información personal", indicaron.
"¡Todos deben estar atentos y conscientes!", exclamaron en un mensaje que no para de compartirse a través de los grupos de mensajería de los vecinos citybellenses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí