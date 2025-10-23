Alertan por falsos empleados del INDEC en City Bell: piden datos biométricos pero “están al acecho para robar" 

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Imagen Ilustrativa. Internet

23 de Octubre de 2025 | 13:07

Escuchar esta nota

Las alarmas de inseguridad volvieron a encenderse en la localidad platense de City Bell en donde los vecinos denuncian la presencia de falsos trabajadores del INDEC que estarían al acecho con intenciones de marcar a vecinos para robarles.  A través de los grupos de WhatsApp, desde distintos sectores manifestaron preocupación por estos sujetos que "desde hace tiempo están merodeando la zona". 

"Hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Pero son ladrones", afirmaron los frentistas de City Bell. 

"Lucen elegantes" 

 Los denunciantes aseguraron que los desconocidos "son muy amables, recorren la localidad y lucen muy elegantes". 

En cuanto al modus operandi, además de vestirse como agentes del INDEC, describieron que "recorren las casas y dicen: 'Quiero tomarte una foto o huella digital'" 

"Tienen una computadora portátil, una máquina biométrica y una lista de todos los nombres", describieron. 

 Y añadieron que "muestran el menú y piden toda esta información". 

A decir de los vecinos, la trata de los presuntos ladrones consiste en fingir la toma de datos biométricos y que en realidad buscarían a bordar a sus víctimas en sus hogares. 

A raíz de esta situación algunos vecinos se encargaron de averiguar si el organismo nacional lleva a cabo actividades u operativos en la zona. Al respecto obtuvieron una respuesta negativa. Por eso señalaron que "hay que tener en cuenta que no existe tal iniciativa por parte del Gobierno".  

"Es necesario que todos sepan que esto es falso y que en realidad son ladrones. Por lo tanto hay que evitar darles información personal", indicaron.  

"¡Todos deben estar atentos y conscientes!", exclamaron en un mensaje que no para de compartirse a través de los grupos de mensajería de los vecinos citybellenses. 

