"Gordo mugriento", "cabecita", "vendedor de pollos": estalló la interna en LLA entre Gordo Dan y el Nene Vera

"Gordo mugriento", "cabecita", "vendedor de pollos": estalló la interna en LLA entre Gordo Dan y el Nene Vera
24 de Octubre de 2025 | 20:24

Escuchar esta nota

A pocas horas de las elecciones nacionales, la interna de La Libertad Avanza está en uno de sus peores momentos. Las Fuerzas del Cielo y los sectores afines a Karina Milei siguen cruzando denuncias y agresiones, y la incertidumbre sobre lo que puede pasar después del domingo no para de crecer.

Tras el cierre de la campaña, el diputado bonaerense Ramón “el Nene” Vera desafió a la tropa digital alineada con el asesor Santiago Caputo y protagonizó un fuerte cruce en la red social X con Daniel Parisini, alias Gordo Dan, Esteban Glavinich (@TraductorTeAma) y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez (@Gordoleyes).

“Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, compartió Vera en su cuenta junto a una foto de la militancia que viajó a Rosario desde Moreno, donde él actúa como principal referente del oficialismo nacional. La respuesta del Gordo Dan llegó horas más tarde y con chicanas vinculadas al pasado peronista del dirigente.

“Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el... hasta el domingo, cabecita”, lanzó el tuitero y conductor del programa de streaming La Misa.

Sin embargo, Vera no se la dejó pasar y apuntó: “No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez”.

Si bien Las Fuerzas del Cielo también habían participado de la actividad proselitista en Santa Fe, no estuvieron algunos de sus máximos referentes y por ello nació este nuevo cruce. Pero en realidad es una interna que viene desde hace tiempo, que se profundizó con el cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y con lo que, según denuncian “los caputistas”, el corrimiento de Sebastián Pareja en las últimas semanas de la campaña para la elección del domingo.

Pareja, armador bonaerense clave de Karina Milei, quedó en la mira tras el flojo resultado en septiembre. Pese a ello, este sector se aseguró varios nombres para asumir en la Legislatura en diciembre, contrario a lo que pasará con Las Fuerzas del Cielo.

El Gordo Dan no fue el único tuitero libertario que cruzó a Vera tras el acto de Milei en Rosario. Traductor defendió a Parisini y también apuntó contra el pasado peronista del armador. “Pasa que en 2021 vos estabas acá y el Gordo claramente no estaba ahí”, arremetió en X, donde compartió una foto del puntero con una boleta del Frente de Todos. En 2019, Vera se había presentado como precandidato a intendente de Moreno con el sello kirchnerista.

El Nene tampoco retrocedió ante esto y lo cruzó con una amenaza sobre Glavinich, al que le cambió el apodo. "Travesti Te Ama, callate. Sino vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mira que hay foto y si hay foto hay video", le avisó.

En este contexto, otra que se sumó a la polémica fue la diputada nacional Lilia Lemoine, con una advertencia al legislador provincial. “Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas. Pensalo”, escribió en X.

Mientras que el @GordoLeyes también apuntó de manera agresiva contra Vera: “¿Querés apostar, gordito? Tu única misión hasta el domingo era cerrar el orto y caminar derechito. Lamentablemente no te dio”, dijo. Y cerró: “Este gordo bola de mierda no tiene idea de lo que despertó”.

