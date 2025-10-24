Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Misterio: hallaron un muerto en un hotel de los Kirchner

Misterio: hallaron un muerto en un hotel de los Kirchner
24 de Octubre de 2025

Un misterioso y trágico hallazgo tuvo lugar en la ciudad de El Chaltén, Santa Cruz, donde una persona fue hallada muerta en un hotel que pertenece a la familia Kirchner. Según trascendió, el establecimiento está ocupado ilegalmente hace tres años.

Tras el hecho, la Justicia ordenó el desalojo del edificio en un plazo de 60 días, a pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actúa como querellante en la causa.

El hotel y su historia

El establecimiento, valuado en $108 millones, pertenece a la inmobiliaria Los Sauces S.A., una de las sociedades investigadas por lavado de dinero en el caso Hoteles K.

Ubicado al pie de la montaña en la localidad santacruceña de El Chaltén, el hotel fue administrado por Lázaro Báez a través de Valle Mitre SRL, la misma empresa que gestionaba el Alto Calafate y Las Dunas. Desde 2016, cuando se inició una obra de ampliación inconclusa, permanece cerrado y en estado de abandono.

Tres años de usurpación
El conflicto comenzó cuando dos familias ingresaron de manera ilegal al edificio. Con el tiempo, la ocupación creció hasta alcanzar a 34 grupos familiares, según un relevamiento judicial reciente. Entre ellos hay 30 niños, niñas y adolescentes, además de personas con problemas de salud y discapacidad.

