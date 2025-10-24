Los robos tienen su “Norte” en City Bell y Villa Elisa

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Hace ya varios años que la inseguridad se hace sentir con fuerza en la zona Norte de La Plata, y en las últimas semanas la preocupación de los vecinos volvió a crecer. Los habitantes de City Bell y Villa Elisa alertaron sobre un aumento en los delitos, que se manifiestan con distintas modalidades diseñadas para sorprender a sus víctimas y generar temor en la comunidad.
En el barrio Los Fresnos, frentistas volvieron a exponer su temor y malestar por nuevos robos en domicilios. Según relataron, cerca del mediodía del miércoles se produjeron ilícitos en dos casas linderas de calles 444 y 30, donde los delincuentes sustrajeron dinero y objetos de valor, además de causar daños materiales.
Las grabaciones de cámaras de seguridad revelaron que los responsables serían tres hombres que, tras comprobar que los moradores habían salido, intentaron ingresar también en otras viviendas. Según los vecinos, la banda tendría antecedentes de delitos similares en distintos sectores de City Bell, y se sospecha que sus incursiones podrían extenderse a Villa Elisa y Villa Rica, lo que mantiene a los residentes en constante alerta.
Otro foco de preocupación surgió con la aparición de personas que se presentan como empleados del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Estos impostores aseguran que necesitan recabar información para el próximo censo nacional y solicitan fotos o huellas digitales de los habitantes.
Un vecino relató que los supuestos censistas “tienen vestimenta y documentos oficiales, membretes del Ministerio del Interior, son amables, lucen elegantes, muestran computadoras portátiles y máquinas biométricas, y hasta traen listas con todos los nombres de los residentes”. Sin embargo, varios habitantes sospecharon de la situación y consultaron al INDEC, que confirmó que no existe ninguna iniciativa oficial de este tipo, alertando sobre la intención delictiva de estos personajes.
Mientras tanto, en Villa Elisa, otra banda que se moviliza en un Peugeot 308 blanco ha sido denunciada por robos en casas y por marcar a otras para futuros ataques. Los vecinos difundieron un video que muestra a los sospechosos en acción, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona y la necesidad de extremar las precauciones. Los vecinos coinciden en que los delitos recientes no solo generan pérdidas materiales, sino que también afectan la tranquilidad y la vida cotidiana del barrio.
