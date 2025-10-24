Tres muertos y dos heridos por un choque múltiple en Campana

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
La circulación estuvo detenida por largas horas hasta que terminaron los peritajes y se despejó la calzada. Conmoción
La circulación en la Ruta Panamericana, a la altura del kilómetro 73 en Campana, quedó bloqueada varias horas tras un trágico accidente en el que se vieron involucrados dos camiones -ambos incendiados- y dos vehículos particulares.
Según fuentes oficiales, a causa de la colisión tres personas perdieron la vida y otras dos tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial en gravísimo estado.
Las imágenes del impacto causado por uno de los rodados de carga, que se dio a conocer por la tarde, causaron impresión por la virulencia del suceso.
Aún se desconoce el motivo por el que el camión perdió el eje y su conductor no pudo controlar más la marcha. Los peritajes serán los que puedan despejar tantos interrogantes.
En las imágenes que inundaron las redes sociales se pudo apreciar también la forma en que los bomberos debieron abrirse camino en medio del tránsito bloqueado, así como los patrulleros y los equipos sanitarios.
El incendio no tardó en tomar densidad, al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y provocó, al menos, un embotellamiento de cinco kilómetros.
De lo que se pudo reconstruir hasta el momento, uno de los camiones circulaba rumbo a Rosario. Fue cuando perdió el rumbo, cruzó al carril opuesto y arrastró consigo a un automóvil que circulaba en el mismo sentido.
A su vez, se produjo una segunda colisión que involucró al otro camión y a un coche cuyo destino era la Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto, las autoridades investigan el origen del accidente. De acuerdo a los informantes, los vehículos involucrados son un Citroën C4, una Peugeot Partner y dos camiones Iveco.
Uno de los camiones transportaba bobinas y el otro, zanahorias. Las víctimas fatales fallecieron a causa del fuego que surgió tras el impacto.
Tras horas de tareas en el sitio, se dio a conocer el momento exacto del accidente.
En el video se puede apreciar cómo uno de los camiones sufre un desperfecto y se cruza de mano en la ruta.
En el mismo movimiento arrastra al coche, el Citroën, e impacta de lleno con el otro vehículo particular, identificado como la Partner. Desde atrás colisiona otro rodado de carga y el fuego se desató de inmediato.
El Citroën quedó prensado bajo los camiones e inició un foco ígneo en el motor, lo que agravó la situación y redujo la visibilidad en el sitio.
La Partner, por su parte, quedó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl: quedó completamente destruida. Las cabinas de los dos camiones también quedaron carbonizadas por completo.
Tras una amplia labor de los equipos de emergencia, se interrumpió el tránsito en toda la calzada y los conductores fueron desviados hacia la Colectora Sur y el puente de Otamendi.
En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, trabajadores de Autopistas del Sol y policías.
Las labores de peritaje y remoción de los vehículos perduró hasta altas horas de la tarde, por lo que el tránsito en Panamericana, mano a CABA quedó completamente varado.
El accidente ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, un área donde es común la presencia de camiones.
Semanas atrás un violento siniestro vial tuvo lugar en la autopista Panamericana, sobre el puente de la avenida De los Lagos. Allí un Fiat Mobi impactó contra la parte posterior de un camión Scania T113 con acoplado, que estaba detenido sobre la banquina.
El video del impacto es estremecedor. Hubo tres muertos / web
