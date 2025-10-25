La tormenta trajo agua, un poco de viento y varios apagones

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se acelera la suba en el precio de los alimentos al 3% en lo que va del mes
Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral: micro gratis
Milei y la prueba de liderazgo: cambios, tensiones internas y el pedido de gobernabilidad
El Gobierno se apresta a reunir a los gobernadores dialoguistas
En plena veda electoral volvió a estallar la pelea interna libertaria
La Corte rechazó un planteo del PJ por la candidatura de Santilli
Milei buscó respaldo ante el CEO de JP Morgan: el encuentro con Jamie Dimon selló un mensaje a Wall Street
El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Villa Castells: para llegar al agua, hay que pasar la laguna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Entre la madrugada y la mañana, hubo registros de hasta 50 milímetros. Los cortes de luz, afectaron en el Casco y en la Zona Norte
En horas de la madrugada de este viernes, mientras la tormenta se instalaba en La Plata, vecinos de distintos barrios reportaban cortes de luz que, en algunos casos, se extendieron durante horas de la mañana, sumando largas franjas sin suministro de energía. La conjugación del agua y el viento generó un panorama de reclamos y frustración en diversas zonas de la capital provincial.
Entre la madrugada y la mañana se registraron vientos que por momentos fueron intensos y hasta 50 milímetros de lluvia caída. El sector más afectado por el agua fue El Peligro con 49.7 mm, seguido de cerca por Etcheverry (48.3 mm) y Abasto (47.3 mm). Otras localidades también recibieron importantes volúmenes, como M. Romero (44.8 mm), City Bell (43 mm) y Villa Elisa (40.7 mm). En el centro de la ciudad, en Plaza Moreno, la marca fue de 35 mm, mientras que en la Zona Sur, Los Hornos registró 20.8 mm y Los Porteños, el mínimo con 18 mm.
El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional determinó alerta amarilla por la intensidad de la tormenta y subió a naranja la previsión para hoy. Se espera que desde la tarde pare la lluvia, pero podría haber vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Luego, mejorará y hacia el lunes bajará la temperatura. Los registros mínimos rondarán los 10 grados en lo que se denomina como una “bomba de frío” post tormenta.
Una de las zonas afectadas en el Casco Urbano por la falta de luz fue la de 61 a 64 y de 26 a 29, en Parque Castelli. Usuarios aseguraron que el corte empezó alrededor de las 2 de la mañana y lamentaron la falta de respuestas. “Nos comunicamos con Edelap pero te atiende un bot y su única respuesta es darte un número de reclamo. No te da ninguna precisión sobre el retorno del servicio”, indicó un vecino.
La falta de suministro también alcanzó las adyacencias de 30 y 65 incluso desde antes de la medianoche, cuando la tormenta llegaba a la Ciudad.
Otro punto crítico se dio en el área de 19 y 38, Plaza Güemes. Según un usuario, “hay alumbrado público pero en las viviendas estamos a oscuras desde la madrugada”.
LE PUEDE INTERESAR
El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
LE PUEDE INTERESAR
Desalojo en pausa: tensión en la acería tomada
Un cuadro parecido, en viviendas de la zona de 20 y 461, City Bell. “Durante la semana tuvimos tres cortes de luz y anoche otra vez”, lamentó otra usuaria platense y reclamó: “No hay semanas sin cortes, que Edelap nos dé una explicación”.
Los reclamos se extendieron hacia Villa Elisa, en 134 y 420, Las Retamas, donde la energía cesó a las 2.15, se indicó. Las quejas se extendían a Belgrano y 409, por “varias horas” en penumbras. “Una linda forma de cerrar la semana”, definió una vecina.
El corte también afectó en Camino Centenario, de 501 a 508, con el consecuente impacto en el tránsito por la inoperatividad de los semáforos. Lo mismo en la zona de 8 y 504, Villa Castells.
Desde la empresa distribuidora informaron que en el norte platense el servicio estaba en vías de normalización para el mediodía y sólo se seguía trabajando en 28 y 493, por un problema puntual. Se atribuyó el problema a la caída de una rama a raíz de las fuertes tormentas. Pasadas las 11 de la mañana, las zonas de 21 y 38 y de 61 y 24 también contaban con el servicio restablecido.
Según ABSA, los cortes de luz en Gonnet y City Bell también afectaron el funcionamiento de las perforaciones de agua en esa zona, lo que pudo generar baja presión en ambas localidades.
Por la madrugada y la mañana hubo lluvia intensa / demian alday
“El jueves tuvimos 30 grados. Entre lunes y martes tendremos entre 8 y 10 de mínima. Ya a partir del miércoles vuelve el calorcito rápidamente. Lo bueno es que en esta época del año el calor repunta rápido”. Juan Díaz - Grupo de Pronóstico de la Universidad Nacional de La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí