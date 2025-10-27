Bessent saludó a Milei y aseguró que el país "se encamina hacia un futuro económico brillante"

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas y aseguró que el país y América Latina se encaminan "hacia un futuro económico brillante".
"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio", expresó el funcionario de la administración de Donald Trump.
En su cuenta de la red social X, compartió una fotografía junto al mandatario argentino y aseguró que el país "es un aliado vital en América Latina".
"Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando", evaluó Bessent.
Señaló que espera que "se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, con prosperidad para el pueblo argentino".
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", agregó el funcionario responsable de intervenir en el mercado local con la compra de pesos en varias oportunidades antes de las elecciones.
