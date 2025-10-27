Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

¿Cómo quedará el dólar y el riesgo país tras el triunfo de Milei?: JP Morgan cambió sus previsiones

¿Cómo quedará el dólar y el riesgo país tras el triunfo de Milei?: JP Morgan cambió sus previsiones
27 de Octubre de 2025 | 11:26

Escuchar esta nota

En su último informe, J.P. Morgan analiza cómo el resultado electoral cambió el panorama financiero argentino. El banco destaca que la consolidación del oficialismo junto con un respaldo internacional visible han generado un clima de mayor confianza para los mercados. Según la entidad, este giro reduce significativamente la incertidumbre política que había sido un lastre para los activos soberanos del país.

En lo que respecta al indicador de riesgo país -que mide el spread que pagan los bonos argentinos por sobre los bonos del Tesoro de EE.UU.- el informe estima que podría bajar más de 440 puntos básicos, lo que permitiría situarlo en torno a los 650 puntos o menos, desde los aproximadamente 1.081 puntos registrados antes de la elección. Esa mejora reflejaría una recuperación de la percepción de riesgo soberano y una posible recomposición en los precios de los bonos argentinos.

J.P. Morgan también pone el foco en los bonos argentinos de largo plazo, por ejemplo los emitidos para 2035, señalando que si su rendimiento se igualara al de otros países emergentes con similar perfil de riesgo, podría haber un aumento de precio importante para esos activos. 

En ese sentido, la entidad considera que todavía queda un margen de mejora en los bonos argentinos con respecto a pares emergentes, lo que abre espacio para revalorizaciones si se verifica la mejora en la narrativa. En cuanto al tipo de cambio y la política monetaria, J.P. Morgan anticipa que ahora el tema cambiario ocupará un lugar más central en la agenda económica del país. 

Señala que la acumulación de reservas, la consistencia en la política monetaria y la señal de que el régimen cambiario no va a sufrir modificaciones abruptas serán claves para que el dólar se mantenga relativamente estabilizado. Es decir: no tanto una devaluación inmediata, sino una trayectoria más ordenada del tipo de cambio.

Finalmente, el informe enlaza el contexto político con la capacidad de llevar adelante reformas estructurales y mejorar el crecimiento económico. Si bien todavía hay desafíos, el respaldo externo (por ejemplo de EE.UU.) combinado con la fuerza política local podrían ayudar a anclar una política más previsible, lo que a su vez favorecería tanto la mejora del riesgo país como la estabilidad cambial. 
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Mayra Mendoza perdió votos en Quilmes, pero igual agitó la interna Cristina-Kicillof

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Últimas noticias de Política y Economía

Cambios en el gabinete, nuevo Congreso y alianza: las definiciones de Milei tras el triunfo en las elecciones

Santilli afirmó que cumplirá la promesa de pelarse tras el triunfo de La Libertad Avanza

VIDEO. "Los intendentes somos los que tenemos los votos": el fuerte mensaje de Gastón Granados tras la derrota en la Provincia

Bullrich anticipó que el Gobierno no hablará con quienes “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”
Policiales
García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
Violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: hay dos heridos
Un club sufrió un nuevo robo y cortará uno de los accesos a La Plata para reclamar seguridad
VIDEO. Confirman que dos víctimas fatales del choque en Panamericana viajaban a La Plata
Un hombre terminó demorado por haber intentado pasar marihuana a un Penal en Melchor Romero
Espectáculos
García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”
Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”
Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
Deportes
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Buenos Aires para ver el partido contra Racing: hay tres heridos graves
Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central en un cruce clave por la clasificación a la Libertadores
Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo y cumplió su última voluntad
La "guillotina" del fútbol argentino no para: Cuántos técnicos se fueron en el año
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla