Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”

Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”
27 de Octubre de 2025 | 20:26

Escuchar esta nota

Una publicación de Virginia Gallardo en redes sociales reavivó la tensión con la familia de Ricardo Fort, ya que ahora la diputada nacional electa por La Libertad Avanza, compartió una foto junto al recordado empresario chocolatero y escribió un mensaje cargado de emoción, lo que generó un fuerte malestar entre los herederos del mediático.

En la imagen, Gallardo aparecía abrazada a Fort y acompañó el recuerdo con la frase: “Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”.

En diálogo con Intrusos (América TV), César Carrozza, abogado de Marta y Felipe Fort, expresó su disgusto por la publicación y la calificó como un acto inapropiado. “Me hizo ruido. No hay ninguna fecha especial, esto fue una campaña política en la que se utilizó a Ricardo, y fue lo único que dije”, señaló.

El letrado recordó que Virginia había decidido no participar en la biografía audiovisual sobre la vida de Fort y consideró contradictorio que ahora recurriera a su imagen. “Ella dijo que no quería participar para despegar su imagen, y está en todo su derecho. Pero acá se está usando la imagen de Ricardo y los hijos no lo consintieron”, explicó.

Carrozza también remarcó que la modelo no suele compartir publicaciones sobre Fort, y que la familia no planea accionar legalmente, aunque considera el caso un uso indebido de imagen. “No vamos a mandar una carta documento ni pedir un cachet, pero esto es un uso de imagen. En todo este tiempo, Virginia no publicó nada ni para su cumpleaños ni para el aniversario de su fallecimiento”, añadió.

Lejos de dejar pasar el comentario, Gallardo respondió con firmeza desde su cuenta de Twitter. “Qué raro que el abogado de la familia diga que quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo. Claro, era redituable para ellos. PD: hay archivo del mismo abogado defendiéndome en ese momento. Memoria”, escribió la exvedette y actual diputada, que obtuvo un 32,68% de los votos en Corrientes.

El posteo de Gallardo coincidió con un nuevo aniversario cercano al fallecimiento de Fort, ocurrido en noviembre de 2013. Aunque la actriz ha recordado en varias ocasiones su relación con el empresario, esta vez el contexto electoral y su nuevo rol político encendieron la polémica.

Mientras la familia del “Comandante” considera que la publicación fue oportunista, Virginia Gallardo defiende su derecho a recordar a quien, según sus palabras, “fue una persona importante en su vida”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Virginia Gallardo, a tres días de las elecciones, recordó a Ricardo Fort y los hijos del famoso la liquidaron: "Cachivache"

Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Mayra Mendoza perdió votos en Quilmes, pero igual agitó la interna Cristina-Kicillof

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Últimas noticias de Espectáculos

Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”

Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"

Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"

La pareja del José Sosa: Camila Homs mostró cómo avanza su embarazo y enterneció a sus seguidores
La Ciudad
Conciliación obligatoria en la acería de Berisso: qué se sabe del conflicto y la palabra de un empleado
“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí
En Gambier: por una obra de ABSA, una jubilada no puede salir ni a la vereda de su casa
Peligro: una rama sostenida por cables en un barrio de La Plata
Ciclo de Arte en la Casa de Cultura de la AMP
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
Policiales
Violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: hay dos heridos
VIDEO. Confirman que dos víctimas fatales del choque en Panamericana viajaban a La Plata
Un hombre terminó demorado por haber intentado pasar marihuana a un Penal en Melchor Romero
Impactante accidente en La Plata: un auto terminó contra la ventana de una casa
La Plata: dos roba ruedas oriundos del Conurbano cayeron tras una persecución
Deportes
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Buenos Aires para ver el partido contra Racing: hay tres heridos graves
Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central en un cruce clave por la clasificación a la Libertadores
Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo y cumplió su última voluntad
La "guillotina" del fútbol argentino no para: Cuántos técnicos se fueron en el año
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla