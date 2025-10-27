Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez

García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
27 de Octubre de 2025 | 21:10

Escuchar esta nota

Leandro García Gómez, la pareja de Lowrdez Fernández que se encuentra acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones, solicitó hoy la excarcelación pero la fiscal del caso se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre la integrante de Bandana.

El abogado de la madre de la víctima, Yamil Castro Bianchi, confirmó que la fiscal Silvana Russi se manifestó en contra de la solicitud del imputado, por lo que falta conocerse la decisión del juez Diego Slupsky. García Gómez, que está alojado en la alcaidía de la calle Beasley al 3800, presentó un escrito, por medio de su defensor oficial, para recuperar la libertad y ofreció ser monitoreado con una tobillera electrónica.

La funcionaria judicial consideró que el sindicado ejerce un poder de influencia sobre la intérprete, quien se recupera en la casa de unos amigos tras ser ser examinada en el Hospital Fernández.

Un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema advierte que la mujer de 44 años está en una “situación de riesgo” al ser víctima de una manipulación de parte de su novio, a quien denunció en 2022 por violencia de género.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: “Ya llegará el momento"

El drama de Lowrdez: imputan a Leandro García Gómez, pareja de la Bandana, por privación ilegítima de la libertad

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Mayra Mendoza perdió votos en Quilmes, pero igual agitó la interna Cristina-Kicillof

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Últimas noticias de Policiales

Violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata: hay dos heridos

VIDEO. Confirman que dos víctimas fatales del choque en Panamericana viajaban a La Plata

Un hombre terminó demorado por haber intentado pasar marihuana a un Penal en Melchor Romero

Impactante accidente en La Plata: un auto terminó contra la ventana de una casa
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
La Ciudad
Conciliación obligatoria en la acería de Berisso: qué se sabe del conflicto y la palabra de un empleado
“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí
En Gambier: por una obra de ABSA, una jubilada no puede salir ni a la vereda de su casa
Peligro: una rama sostenida por cables en un barrio de La Plata
Ciclo de Arte en la Casa de Cultura de la AMP
Deportes
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Buenos Aires para ver el partido contra Racing: hay tres heridos graves
Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central en un cruce clave por la clasificación a la Libertadores
Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo y cumplió su última voluntad
La "guillotina" del fútbol argentino no para: Cuántos técnicos se fueron en el año
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Espectáculos
García Gómez pidió la excarcelación, pero la fiscal se opuso por el poder de influencia que ejerce sobre Lowrdez
Los Fort se enojaron con Virginia Gallardo por una foto usada en campaña: “Fue un uso de imagen”
Virginia Gallardo tras su victoria: “Me expuse a la votación toda mi vida, en los reinados en Corrientes y la tv”
Jorge Rial aclaró su vínculo con Luis Ventura: “Tratan de ver cómo nos ganan y no pueden"
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla