Un club sufrió un nuevo robo y cortará uno de los accesos a La Plata para reclamar seguridad

La comunidad de un club de La Plata convocó a una manifestación para denunciar la ola de inseguridad que azota a la institución de Ateneo Popular, que se convirtió en el blanco de 20 hechos delictivos en el transcurso del año.
La protesta tendrá lugar el martes 28 de octubre a las 18 horas y consistirá en un corte total de la Autopista La Plata - Buenos Aires, a la altura de 32 y 120, para reclamar seguridad.
"Con los chicos no", expresaron desde el Club, a la hora de dar a conocer la protesta que se llevará a cabo por la tarde. Esta medida de fuerza extrema es producto del hartazgo acumulado ante la constante vulneración que sufren en el recinto que alberga a chicos.
La inseguridad castigó repetidamente a los clubes en La Plata y relegó a instituciones a una situación de vulnerabilidad crítica. Los episodios no se limitan solo al hurto, sino que también incluyen destrozos y vandalismo.
