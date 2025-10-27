Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Diego Santilli, primer candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, cumplió en la noche de este lunes con la promesa que había hecho durante la campaña: pelarse si ganaba las elecciones legislativas. El exvicejefe de Gobierno porteño se sometió al corte de cabello en vivo durante el programa del influencer libertario Gordo Dan, donde aseguró que no estaba disfrutando el momento, pero que lo hacía “para cumplir con su palabra”.
La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream pic.twitter.com/cJkZedh6fg— Diego Santilli (@diegosantilli) October 28, 2025
La escena tuvo un tono distendido, aunque Santilli reconoció que el desafío no le resultaba sencillo. Sentado en el sillón de peluquería, bromeó con los presentes y explicó que la promesa surgió en el marco de la campaña, cuando su espacio político atravesaba semanas de incertidumbre por la salida de José Luis Espert y las complicaciones judiciales que impidieron reimprimir las boletas con su imagen.
La primera en tomar la máquina fue su compañera de fórmula, Karen Reichardt, quien dio inicio al corte. Después, uno de los hijos de Santilli continuó con la tarea entre risas y comentarios del conductor del programa. Finalmente, el trabajo quedó en manos de “El Tano”, de Il Figgaro, conocido por ser el peluquero de varios futbolistas y celebridades.
"Santilli":— Tendencias (@TTendenciaX) October 28, 2025
Porque lo pelaron en vivo durante la Misa del Gordo Dan. pic.twitter.com/UJrzfY9Ku6
Con este gesto, Santilli buscó reforzar su compromiso con los votantes y mostrar una faceta más relajada después de los resultados electorales. “Prometí que si ganábamos lo hacía, y las promesas se cumplen”, señaló mientras observaba el resultado final frente al espejo.
El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron fragmentos del video y comentaron con humor la escena. Algunos destacaron el cumplimiento de su palabra, mientras que otros ironizaron sobre el nuevo look del dirigente, que ahora suma una anécdota más a su carrera política.
