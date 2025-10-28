Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |BARRIO NORTE

Volvió a su departamento y lo encontró desvalijado

28 de Octubre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio emplazado en 38 entre 14 y 15 se convirtió en las últimas horas en escenario de un audaz hecho de inseguridad. La víctima, una joven trabajadora de 27 años, había salido junto a su pareja, dejando la vivienda cerrada con llave. Horas más tarde, al volver, se encontró con una escena que trastocó su rutina.

Fue su mascota quien primero le advirtió que algo no estaba bien. El animal, que habitualmente permanecía dentro del departamento, se hallaba suelto en el pasillo del edificio, inquieto. Al llegar a la puerta, la mujer notó que la cerradura había sido forzada y que la hoja de la puerta quedaba entreabierta, signo inequívoco de que alguien había ingresado sin permiso. El miedo, mezclado con una súbita incredulidad, se apoderó de ella antes de empujar la puerta y confirmar lo peor.

Adentro, todo era desorden y silencio. Los cajones de una cómoda habían sido vaciados, la ropa estaba esparcida por el piso y los armarios abiertos de par en par. Los intrusos se habían tomado su tiempo: revolvieron cajoneras, revisaron estantes y hasta el ropero. Con el desconcierto aún en la mirada, la joven constató las primeras pérdidas materiales: dos computadoras portátiles, una consola de videojuegos, dos controles y un teclado habían desaparecido.

Sin testigos y sin cámaras en el edificio, la reconstrucción del hecho se ha tornado tan incierta como la identidad de los responsables. Todo indica que los ladrones estuvieron esperando el momento exacto para actuar con tranquilidad.

Pero, ¿dónde aguardaron? ¿Los espiaron? ¿O simplemente se trató de un robo al voleo? Mientras los investigadores y las propias víctimas intentan darle respuestas a estos interrogantes en el edificio la preocupación va in crescendo. “Si no fue planeado entonces le pudo haber tocado a cualquiera”, conjeturó una vecina.

La joven, entre la angustia y la impotencia, radicó la denuncia en la comisaría correspondiente. Aunque no sufrió daños personales, el impacto emocional fue inmediato: la sensación de invasión, el desconcierto de no saber quién entró ni cuándo, y la pérdida de elementos que resultan clave en su rutina diaria.

LE PUEDE INTERESAR

Arranca el juicio por un asesinato de alto impacto

LE PUEDE INTERESAR

Le robaron el monopatín a punta de pistola

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

La interna llegó a las paredes

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de Policiales

Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador

Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Grave incidente en una pensión con dos heridos
Espectáculos
“Concebí esta película como algo más íntimo e introspectivo”
Cita con el Ballet: las puntas toman la sala del TACEC
“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández
Vuelve la maratón teatral a Chascomús
Documental de la vida post Beatle de Paul tiene fecha
La Ciudad
La morosidad en consorcios platenses alcanza hasta el 22%
La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Conciliación obligatoria en Acerías Berisso
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla