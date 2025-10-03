Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Tenía 22 años

Berisso: hallan muerto a un ciudadano colombiano que se tiró a nadar en el río

Berisso: hallan muerto a un ciudadano colombiano que se tiró a nadar en el río
3 de Octubre de 2025 | 02:36
Edición impresa

El misterio por la suerte corrida por el joven que era intensamente buscado, tras meterse el martes al mediodía en aguas del Río de la Plata, a la altura de la playa municipal de Berisso, llegó ayer a su fin y con el peor desenlace.

Su cuerpo fue encontrado en horas de la mañana luego de un trabajo en conjunto de personal de Bomberos de esa zona, de Prefectura, Defensa Civil, de policías de Seguridad y de Investigaciones.

La víctima fue identificada como Jordan Yerimit Chávez, de 22 años, quien de acuerdo a lo que se informó oficialmente, fue hallado por los rescatistas “a las 7 y media de la mañana a orillas del río”.

Se hizo saber, además, que el infortunado joven tenía domicilio en CABA, más precisamente en el barrio Balvanera. Inclusive, se puntualizó que habitaba un departamento ubicado en la calle Esparza al numeral 88.

Los voceros consignaron, por otra parte, que “ningún familiar se acercó hasta el momento, como tampoco en los días en que estuvo el joven desaparecido, para interiorizarse sobre la investigación” en torno al caso.

HAY UNA TESTIGO

Asimismo, pudo saberse que fue una mujer la única testigo que aseguró haber presenciado cuando este muchacho colombiano ingresó al río. Es más: uno de los pesquisas reveló que “la mujer hasta pudo observar cuando la víctima dejó previamente sus pertenencias en la orilla”.

LE PUEDE INTERESAR

Madrugada de terror para una madre y sus tres hijas

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Levantan el secreto del sumario y habría nuevas detenciones

Y en lo que constituyó otra arista en relación al desgraciado hecho, el informante expuso además que “la testigo notó que este joven estaba visiblemente alterado, como si hubiese estado bajo los efectos del consumo de alcohol”.

Se trataría de la cuidadora -se aseguró- del balneario de Palo Blanco, quien detalló que el fallecido joven “llegó al mediodía (del martes) con una mochila celeste y una botella en la mano, para posteriormente meterse al agua”.

Al respecto, resultará determinante el resultado que arroje la autopsia realizada ayer en la morgue policial de La Plata.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político

El endeudamiento que pide Kicillof, frenado
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares

¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?

Ponen en tela de juicio la coartada de un policía

Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
La Ciudad
El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla