Berisso: hallan muerto a un ciudadano colombiano que se tiró a nadar en el río

El misterio por la suerte corrida por el joven que era intensamente buscado, tras meterse el martes al mediodía en aguas del Río de la Plata, a la altura de la playa municipal de Berisso, llegó ayer a su fin y con el peor desenlace.

Su cuerpo fue encontrado en horas de la mañana luego de un trabajo en conjunto de personal de Bomberos de esa zona, de Prefectura, Defensa Civil, de policías de Seguridad y de Investigaciones.

La víctima fue identificada como Jordan Yerimit Chávez, de 22 años, quien de acuerdo a lo que se informó oficialmente, fue hallado por los rescatistas “a las 7 y media de la mañana a orillas del río”.

Se hizo saber, además, que el infortunado joven tenía domicilio en CABA, más precisamente en el barrio Balvanera. Inclusive, se puntualizó que habitaba un departamento ubicado en la calle Esparza al numeral 88.

Los voceros consignaron, por otra parte, que “ningún familiar se acercó hasta el momento, como tampoco en los días en que estuvo el joven desaparecido, para interiorizarse sobre la investigación” en torno al caso.

HAY UNA TESTIGO

Asimismo, pudo saberse que fue una mujer la única testigo que aseguró haber presenciado cuando este muchacho colombiano ingresó al río. Es más: uno de los pesquisas reveló que “la mujer hasta pudo observar cuando la víctima dejó previamente sus pertenencias en la orilla”.

Y en lo que constituyó otra arista en relación al desgraciado hecho, el informante expuso además que “la testigo notó que este joven estaba visiblemente alterado, como si hubiese estado bajo los efectos del consumo de alcohol”.

Se trataría de la cuidadora -se aseguró- del balneario de Palo Blanco, quien detalló que el fallecido joven “llegó al mediodía (del martes) con una mochila celeste y una botella en la mano, para posteriormente meterse al agua”.

Al respecto, resultará determinante el resultado que arroje la autopsia realizada ayer en la morgue policial de La Plata.