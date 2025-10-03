Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |Advertencia del organismo multilateral

El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político

El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político
3 de Octubre de 2025 | 02:34
Edición impresa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la agenda al Gobierno de Javier Milei. En su habitual conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, subrayó que la administración de Javier Milei debe acelerar la acumulación de reservas en el Banco Central y, al mismo tiempo, lograr un “amplio apoyo político” para concretar las reformas comprometidas.

“Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, afirmó la funcionaria.

El mensaje llega en un momento de fuerte tensión en los mercados cambiarios y después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara que su país trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la implementación de una línea de swap por U$S20.000 millones. El funcionario norteamericano aclaró que no se trata de dinero fresco, sino de un mecanismo para reforzar las reservas brutas del BCRA.

El reclamo del Fondo no es nuevo. Ya en la primera revisión del programa, el objetivo de sumar divisas a las arcas del Central había quedado en segundo plano frente a la meta de reducir la inflación. Ahora, con vencimientos de deuda en el horizonte y un escenario financiero complejo, el FMI insistió en que la acumulación de reservas es indispensable como mecanismo estabilizador.

La advertencia incluyó un aspecto político. Kozack remarcó que Milei necesitará un consenso amplio para implementar la “ambiciosa agenda de reformas” y fortalecer la confianza. En otras palabras, el Fondo exige respaldo legislativo y social para garantizar que el programa económico tenga continuidad y no quede expuesto a vaivenes institucionales.

La vocera del Fondo también destacó el apoyo expresado por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hacia la Argentina. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con todos ellos para brindar el apoyo necesario”, aseguró.

LE PUEDE INTERESAR

Archivan denuncia contra Milman

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Leyes “mas duras” para el nuevo Código Penal

Ese respaldo ya había sido explicitado días atrás por la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien se reunió en Nueva York con Milei y Caputo. “Lo que Argentina está haciendo es muy significativo, está yendo en la dirección correcta”, sostuvo tras el encuentro, al que calificó como “excelente”. Georgieva resaltó la disciplina fiscal y las reformas estructurales como pilares del plan, y adelantó que habrá una nueva reunión con el presidente argentino.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Loterías y quinielas

Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla