Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Protesta de choferes contra las empresas

“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas

3 de Octubre de 2025 | 02:38
Edición impresa

La jornada de este jueves estuvo marcada por un “apagón” de las plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify, que se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 14 en una protesta de alcance nacional.

Convocada por la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura), la medida buscó presionar por mejores condiciones de trabajo.

Los reclamos centrales de los choferes giran en torno a dos ejes principales: la exigencia de mejores tarifas e incentivos y la demanda de mayor seguridad. Los conductores aseguran enfrentarse a diario a situaciones de riesgo sin recibir apoyo de las empresas. Advierten que las condiciones actuales dificultan la sostenibilidad de la actividad. “Queremos que nuestra voz se escuche, que se respeten nuestros derechos y que se reconozca la importancia del servicio que prestamos”, se señaló desde la agrupación.

El paro, que tuvo fuerte adhesión en la Ciudad -según los choferes-, reavivó la tensión con el taxi. Juan Carlos Berón, titular de la Unión de Conductores de Taxis en La Plata, denunció que: “Lo ilegal triunfa y a lo legal lo persiguen, hostigan”, sostuvo el dirigente en declaraciones a este diario y elevó el tono de su crítica al comparar la situación con una paradoja: “Es como que mañana los chorros hagan paro porque hay muchas cámaras y no se puede robar. Porque ellos nos roban los viajes a nosotros. Es una vergüenza que las aplicaciones hagan paro porque tienen problemas para trabajar”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

en medio del apagón, los choferes se juntaron en 120 y 34 / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Fecha de pago para jubilados y pensionados de Anses

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
Últimas noticias de La Ciudad

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
VIDEO. Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla