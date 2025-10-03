“Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas

La jornada de este jueves estuvo marcada por un “apagón” de las plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify, que se extendió desde las 10 de la mañana hasta las 14 en una protesta de alcance nacional.

Convocada por la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura), la medida buscó presionar por mejores condiciones de trabajo.

Los reclamos centrales de los choferes giran en torno a dos ejes principales: la exigencia de mejores tarifas e incentivos y la demanda de mayor seguridad. Los conductores aseguran enfrentarse a diario a situaciones de riesgo sin recibir apoyo de las empresas. Advierten que las condiciones actuales dificultan la sostenibilidad de la actividad. “Queremos que nuestra voz se escuche, que se respeten nuestros derechos y que se reconozca la importancia del servicio que prestamos”, se señaló desde la agrupación.

El paro, que tuvo fuerte adhesión en la Ciudad -según los choferes-, reavivó la tensión con el taxi. Juan Carlos Berón, titular de la Unión de Conductores de Taxis en La Plata, denunció que: “Lo ilegal triunfa y a lo legal lo persiguen, hostigan”, sostuvo el dirigente en declaraciones a este diario y elevó el tono de su crítica al comparar la situación con una paradoja: “Es como que mañana los chorros hagan paro porque hay muchas cámaras y no se puede robar. Porque ellos nos roban los viajes a nosotros. Es una vergüenza que las aplicaciones hagan paro porque tienen problemas para trabajar”.