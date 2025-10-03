Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Nació en La Plata

Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma

Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma

Federico Aramburú

3 de Octubre de 2025 | 02:37
Edición impresa

El rugbier platense y exjugador de Los Pumas, Federico Martín Aramburú, asesinado en marzo de 2022 en París, tendrá finalmente justicia. Es que se confirmó que habrá debate por el caso y que comenzará en 2026.

A más de cuatro años después del brutal ataque que conmocionó al rugby argentino e internacional, el proceso tendrá su acto cúlmine y que necesariamente terminará en condena. Falta saber su extensión.

Aramburú, de 42 años, fue acribillado a balazos tras una discusión en un bar de la capital francesa.

Por el hecho está acusado el exmilitante ultraderechista Loïk Le Priol, quien habría sido el autor de los disparos que terminaron con su vida.

El caso generó gran repercusión debido al perfil del sospechoso y al reconocimiento mundial del ex Puma, que además había brillado en Biarritz y en la selección argentina que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de 2007.

La confirmación del juicio representa un paso clave para la familia y amigos del deportista, que desde hace años reclaman justicia. Se espera que en el debate oral se presenten pruebas clave y testimonios que podrían determinar la responsabilidad de los acusados.

LE PUEDE INTERESAR

Berisso: hallan muerto a un ciudadano colombiano que se tiró a nadar en el río

LE PUEDE INTERESAR

Madrugada de terror para una madre y sus tres hijas

Aramburú, nacido en La Plata, dejó una huella imborrable en el rugby local e internacional.

Su asesinato no solo impactó en el ámbito deportivo, sino que también se convirtió en un símbolo del avance de la violencia y los grupos extremistas en Europa.

El asesinato ocurrió durante el torneo de las Seis Naciones, en el corazón de París, en el muy chic Boulevard Saint-Germain, a manos de dos neonazis.

“Asesinato en Ovalie” es el nombre del documental que France TV Sports estrenó y del que participó Cecilia, su madre. “Lo único que espero es que la muerte de Fede no sea en vano. Eso es lo único que espero”, pidió la mujer.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

A seguir pidiendo: Caputo va a EEUU por el swap
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares

¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?

Ponen en tela de juicio la coartada de un policía

Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Información General
Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
La Ciudad
El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo
La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres
VIDEO. “Apagón” de Apps y más polémica con los taxistas
Espectáculos
Baglietto y Vitale: un dúo histórico que apuesta a seguir renovándose
“La cantante calva”: un clásico del absurdo ideal para esta era de confusión
Magui Bravi: “El espectador tiene que creer que estás sufriendo”
VIDEO. Adiós, Giorgio: cómo fue el último desfile de Armani en Milán
“Esperando a Godot” Keanu Reeves y Alex Winter, reencuentro clásico en Broadway
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla