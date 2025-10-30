Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad |VIVEN 200 FAMILIAS EN LA ZONA DE 161 A 167, ENTRE 32 Y 37

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua

Los vecinos de “El Molino” denuncian que carecen de todos los servicios básicos. Un puente a medio terminar complica al tránsito

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua

A falta de puente, un atajo de madera sobre el arroyo / Gonzalo Calvelo

30 de Octubre de 2025 | 03:06
Edición impresa

“Somos los marginados de la ciudad”, es la contundente afirmación que se escucha en “El Molino”, un barrio de 20 manzanas y 200 familias situado a tan solo diez minutos del centro. En esta zona, que se desarrolló en el cuadrante que va de 161 a 167, entre 32 y 37, las catorce calles son, sin excepción, de tierra.

En la recorrida que realizó ayer este diario junto a un grupo de frentistas, se insistía en un diagnóstico, resumido en dos palabras: desprotección y descuido.

El Molino se pobló con familias atraídas por los amplios terrenos y las vistas abiertas, pero hoy enfrentan carencias básicas propias de una zona rural: no tienen gas, cloacas ni red de agua, y ninguna calle está asfaltada. Si bien poseen tendido eléctrico, las luminarias de noche están apagadas y en muchos postes faltan los focos. A la vez, la mayoría de las casas carece de perforación y bomba de agua.

En la larga lista de problemas, la mala condición de las calles es un dolor de cabeza. “No podemos pasar por la calle porque dejaron la construcción del puente por la mitad. Dejaron todo abandonado”, manifestó Oscar Fiorentino, dueño de un taller de herrería.

Señalan a la calle 161, que presenta una loma y montañas de áridos. Según los vecinos, son las señales de un puente sobre el Arroyo Del Gato que el Municipio planificó, pero que detuvo a mitad de camino en agosto del año pasado. La obra está a cargo de la constructora privada Hidraco SA, según le confirmó a este diario Simón Mirasso, delegado de Romero, quien sostuvo que “el plan está en marcha”.

La tensión escaló cuando un grupo de vecinos expuso estos reclamos en una visita al Palacio Municipal y regresó con una versión que los inquietó profundamente: “Nos dijeron que la calle 161 figura asfaltada”, detalló un frentista.

LE PUEDE INTERESAR

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones

En ausencia de la obra, los vecinos armaron un paso precario con maderas. Este atajo peatonal e improvisado, sumado a las calles intransitables, provoca que al barrio no entren repartos, ambulancias, taxis, colectivos ni camiones de basura. “Los vecinos tiran la basura y la terminan quemando al costado de las casas”, manifestó Norma Coronel, de 61 años.

La calle 36, hasta 167, está cubierta de pasto. Mientras este diario dialogaba con los vecinos, dos mujeres asomaban con bidones de agua, reflejo de la escasez. Muchas familias que no tienen bomba se ven obligadas a abastecerse de una vecina con bomba sumergible, a quien deben pagar mil pesos por semana.

“No podemos pagar la bomba que sale un millón, tenemos que pedir a la vecina que tiene bomba y les pasa a cuatro vecinos”, dijo angustiada Romina Flores, de 38 años, ilustrando el drama cotidiano del acceso al servicio esencial.

Finalmente, la falta de luz hace que el barrio, según los testimonios, se convierta en un “corredor de ladrones”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados a la espera de que ABSA solucione el “desastre” que les dejó en la vereda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K
Últimas noticias de La Ciudad

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional

Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos

Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
Espectáculos
“Las guerreras k-pop”: el fenómeno llega a los cines
Ángeles, apocalipsis animales y terror, entre las novedades de los cines
Empieza la Semana del Terror, con reestrenos y precios recortados
Diez años no son nada: cómo se gestó la vuelta de Tan Biónica a las bateas
Dua Lipa publica la lista de canciones que tocará en River
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla