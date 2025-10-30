Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada

En la fábrica de calle 128 entre 61 y 62, el desconcierto ocupa cada vez más espacio. Es que, tras la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo el pasado lunes, las puertas de Acerías Berisso continúan cerradas. Ayer, por segundo día consecutivo, los trabajadores asistieron a sus puestos laborales y encontraron a la fábrica, hermética.

Horas después, el cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica expresó a través de un comunicado: “Hoy nos hicimos presente en la empresa, a retomar tareas y nuevamente nos encontramos con las puertas cerradas, en el marco de la conciliación obligatoria que fue dictada el día lunes por el ministerio de trabajo. De parte de la empresa no hemos recibido ningún tipo de comunicado”.

No obstante, y ante la consulta de este diario, una fuente de la mesa directiva de Acerías Berisso manifestó: “La empresa -en una situación financiera y operativa muy desafiante- presentó un plan de reestructuración ante el Ministerio y los sindicatos”, y detalló: “Al día siguiente la empresa sufrió una usurpación de un grupo liderado por 3 delegados que le impidió continuar produciendo. Se generó un bloqueo que se negó a levantar pese a notificación fehaciente, y mantuvieron forzadamente retenido a parte de su personal directivo y de supervisión que fueron rescatados por un operativo policial”.

Asimismo, la fuente aseguró que la empresa “realizó denuncias” y que “está buscando la forma para volver a operar con seguridad y de forma económicamente sostenible”. Sin embargo, confirmó: “Aún no están las garantías ni un financiamiento de su capital de trabajo a tasas compatibles con la producción”.

Según la voz consultada, representante de la entidad, el “problema financiero había sido por la baja productividad” y “que el plan de adecuación apuntaba a resolver ello”.

Desde el gremio que nuclea a los trabajadores, aseguraron, a través del comunicado: “Seguiremos resistiendo”.