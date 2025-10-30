Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad |VIAJES MÁS CAROS DESDE NOVIEMBRE

Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros

Comenzará a regir desde el próximo sábado en las líneas interurbanas y en las municipales. El mínimo, arriba de $600

Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 03:07
Edición impresa

Se confirmó que el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada costará por arriba de los 600 pesos desde el próximo sábado 1º de noviembre, tal como había anticipado este diario.

La nueva tarifa del transporte público que se aplicará desde el primer día del próximo mes tendrá un aumento del 4,1 por ciento. Desglosado es 2,1 por ciento de la inflación y otros 2 puntos porcentuales adicionales que forman parte del cálculo que se aplica según acuerdos entre empresas del sector y el gobierno provincial.

Se trata de la Resolución 81/25 que oficializa la cláusula automática para actualizar mensualmente el valor de la tarifa de los boletos de micros de corta distancia.

A partir del sábado los nuevos valores serán los siguientes:

* De 0 a 3 kilómetros: con tarjeta SUBE registrada $624,14 (sin SUBE registrada $992,38).

* De 3 a 6 km.: $681,35 (sin SUBE registrada $1.083,35).

LE PUEDE INTERESAR

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua

LE PUEDE INTERESAR

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

* De 6 a 12 km.: $737,29 (sin SUBE registrada $1.172,79).

* De 12 a 27 km.: $789,59 (sin SUBE registrada $1.255,45).

* Más de 27 kilómetros: $833,18 (sin SUBE registrada $1.324,76).

De este modo, un presupuesto promedio con 44 viajes mensuales (ida y vuelta) en la segunda sección, la más utilizada por los platenses, se irá a casi 30.000 pesos (en términos exactos, 29.979,40 pesos). Si el usuario tiene que tomar dos micros de ida y otros dos de vuelta, la suma mensual a gastar será de casi 60.000 pesos.

Para las empresas, la fórmula permite sostener el valor del boleto según el índice inflacionario más un agregado del dos por ciento de manera tal que no se desactualiza el precio del boleto.

Para los usuarios se hace cada vez más difícil afrontar el presupuesto mensual para viajar en micro, fundamentalmente para quienes utilizan el servicio para ir a trabajar. “No tenemos aumentos mensuales como los que se están aplicando en la tarifa de los micros. Ajustamos por todos lados y no sabemos cómo seguir recortando gastos para pagar el micro para ir al trabajo”, dijo Hernán, quien toma dos colectivos para ir a su trabajo y la misma cantidad para regresar a su casa.

En esta región el precio del boleto es un poco más elevado que en AMBA por un acuerdo sindical con las empresas del sector, por el pago de un plus salarial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados a la espera de que ABSA solucione el “desastre” que les dejó en la vereda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de La Ciudad

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional

Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos

En un barrio de Romero hasta acarrean el agua
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla