Zelenski, conforme con garantías de seguridad

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”
Comienza la venta de entradas: el 60% del estadio para el Pincha
Mercado de alquileres: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
Baja la nafta: YPF anunció una reducción promedio del 2% en sus precios
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Conmoción en Hollywood: asesinan a Rob Reiner, el cineasta de “Cuando Harry conoció a Sally”
Semana crucial en el Congreso con el Presupuesto y la reforma laboral
“Controlaremos el gasto del Municipio y la gestión en seguridad”
El concejal excamporista reemplazará a Alak durante su licencia de verano
Caso Cuadernos: se reanuda el juicio con el descargo de empresarios
Comienza la inscripción para la colonia en la República de los Niños
Arranca la preventa de fabulosas promociones para suscriptores de EL DIA
Operativos de salud y vacunación en los barrios de la Ciudad
Por obras, puede haber baja presión o escasez de agua en Ensenada
“El delito siempre sale o sale”: vecinos sin suerte ante tanta inseguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró ayer que las conversaciones con los emisarios de Donald Trump en Berlín, que buscan poner fin a la guerra con Rusia, “no fueron fáciles” pero que lograron “avances reales” en cuanto a las garantías de seguridad.
Zelenski se reunió por segundo día consecutivo con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, para tratar de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, sobre la base de una propuesta presentada por Trump. El mandatario ucraniano saludó las nuevas garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, pero también indicó que seguían existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios. “Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (...). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelenski a la prensa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí