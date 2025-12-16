Zelenski, conforme con garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró ayer que las conversaciones con los emisarios de Donald Trump en Berlín, que buscan poner fin a la guerra con Rusia, “no fueron fáciles” pero que lograron “avances reales” en cuanto a las garantías de seguridad.

Zelenski se reunió por segundo día consecutivo con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, para tratar de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, sobre la base de una propuesta presentada por Trump. El mandatario ucraniano saludó las nuevas garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos, pero también indicó que seguían existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios. “Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (...). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelenski a la prensa.