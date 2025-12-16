Jornada a la baja en la bolsa de Nueva York

Una “guerra” de acusaciones entre el Gobierno y los que mandan en la AFA
La bolsa de Nueva York cerró a la baja ayer, entre la prudencia por la expectativa de los nuevos datos de empleo en Estados Unidos que se conocerán hoy, y el desinterés por ciertos títulos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA).
Después de una apertura al alza, el índice Dow Jones cedió un 0,09%, el tecnológico Nasdaq cayó un 0,59% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,16%. Las acciones de la industria de la inteligencia artificial ayudaron a mantener los índices bajo control tras las fuertes caídas de la semana pasada.
Nvidia, la empresa de circuitos integrados que se ha convertido en el rostro del auge de la IA, sumó el 0,7%. Fue una de las mayores fuerzas que empujaron al S&P 500 después de que cayó 4,1% la semana pasada.
Pero Oracle se hundió otro 2,7% tras su caída del 12,7% la semana pasada, la peor que ha tenido en más de siete años. Broadcom descendió un 5,6%.
Las acciones de IA han mostrado inestabilidad debido a preocupaciones de que las miles de millones de dólares que fluyen hacia chips y centros de datos puedan no producir una ganancia lo suficientemente grande como para que valga la pena. Las dudas están provocando grietas en la industria, cuyos ascensos previos fueron el principal impulsor del repunte del mercado de Estados Unidos a niveles récord.
Además de la IA, el enfoque principal en Wall Street esta semana estará en lo que digan varias actualizaciones importantes sobre la salud de la economía del país.
Hoy martes se dará a conocer el informe de empleos de noviembre, y los economistas esperan que muestren que los beneficios agregaron 40.000 puestos de trabajo más de los que recortaron durante el mes. Este jueves se publicará una actualización sobre la inflación, y los analistas prevén que muestren que los consumidores en Estados Unidos pagaron precios un 3,1% más altos en noviembre que un año antes.
