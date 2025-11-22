Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, opinó sobre la falta de respuestas del Poder Ejecutivo en el diálogo con las provincias. “Estamos esperando que el poncho aparezca”, ironizó y reveló que no hay entendimiento “en muchas cosas”, aunque destacó la tarea del ministro del Interior, Diego Santilli.
“Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, destacó en declaraciones radiales.
Sin embargo, aclaró: “El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”,
Sus quejas llegan luego de haber visitado Casa Rosada el pasado viernes, en un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli.
Asimismo, reiteró: “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”.
“Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”, ironizó el salteño.
Por su parte, el mandatario provincial que unificó sus reclamos con sus pares del Norte Grande, manifestó su voluntad de acompañar “las reformas fundamentales” del Gobierno. “Todavía no tenemos en claro cuál va a ser. Hay trascendidos, el proyecto no está. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que aggionarse a los nuevos tiempos”, afirmó.
“Tienen que estar en la mesa de diálogo todos los actores que crean que sus intereses estén afectados. Falta mucho por hablar y por resolver este tema”, expresó el mandatario provincial.
Sáenz, considerado uno de los referentes del peronismo no kirchnerista, insistió en la necesidad de que las provincias del norte cuenten con herramientas concretas para salir del estancamiento. Advirtió que las decisiones de la Casa Rosada no pueden tomarse “sin tener en la mesa de diálogo a todos los actores que sus intereses puedan verse afectados”.
“Sabemos que tenemos que acompañar reformas fundamentales”, sentenció Sáenz.
En el escenario parlamentario, la conformación de un bloque —o interbloque— de gobernadores “dialoguistas” sería clave para la estrategia de la Casa Rosada.
