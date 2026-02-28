Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Persecución, choque y un prófugo detenido tras una fuga en el centro de La Plata

28 de Febrero de 2026 | 18:55

Un hombre con pedido de captura activa fue detenido este viernes tras una intensa persecución que incluyó choques contra motos policiales y una motocicleta particular, dejando como saldo tres personas heridas, una de ellas con fractura expuesta.

El episodio comenzó en calle 5 entre 68 y 69, cuando efectivos de la Motorizada FBA5 que realizaban tareas preventivas escucharon la activación de la alarma de un automóvil. Según el parte oficial, observaron a dos sujetos subir a un Fiat Palio y escapar a gran velocidad.

De inmediato se inició un seguimiento por distintas calles del casco urbano, incluso circulando en contramano. En 8 y 70, el vehículo embistió a dos motos policiales conducidas por los oficiales Javier Cabrera y Juan Esquivel, quienes sufrieron lesiones leves.

Lejos de detenerse, el conductor continuó la fuga. En 9 y 60, el rodado volvió a colisionar, esta vez contra una motocicleta Keller 110 guiada por Leandro Pérez, de 31 años, quien sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

La persecución terminó en Diagonal 73 y 58, donde el Fiat Palio perdió el control. Ambos ocupantes descendieron y escaparon corriendo en distintas direcciones, pero uno de ellos fue reducido a pocos metros.

El detenido fue identificado como Santia Alexis Leonel, de 28 años, quien registraba un pedido de captura activa desde el 5 de mayo de 2025 en una causa por robo agravado, a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata.

Las confesiones del “marcador” de la Banda del Millón que operaba desde cárceles de La Plata

Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención

Además, el vehículo en el que circulaba presentaba pedido de secuestro activo desde agosto de 2025.

Leonel quedó imputado por encubrimiento, lesiones culposas agravadas, atentado y resistencia a la autoridad, y será indagado este sábado en la UFI N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci.

Por su parte, Asuntos Internos tomó intervención administrativa y solicitó las actuaciones labradas.

El segundo sospechoso logró escapar y es intensamente buscado.

