Persecución, choque y un prófugo detenido tras una fuga en el centro de La Plata

Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní: "Ali Khamenei está muerto"
Un hombre con pedido de captura activa fue detenido este viernes tras una intensa persecución que incluyó choques contra motos policiales y una motocicleta particular, dejando como saldo tres personas heridas, una de ellas con fractura expuesta.
El episodio comenzó en calle 5 entre 68 y 69, cuando efectivos de la Motorizada FBA5 que realizaban tareas preventivas escucharon la activación de la alarma de un automóvil. Según el parte oficial, observaron a dos sujetos subir a un Fiat Palio y escapar a gran velocidad.
De inmediato se inició un seguimiento por distintas calles del casco urbano, incluso circulando en contramano. En 8 y 70, el vehículo embistió a dos motos policiales conducidas por los oficiales Javier Cabrera y Juan Esquivel, quienes sufrieron lesiones leves.
Lejos de detenerse, el conductor continuó la fuga. En 9 y 60, el rodado volvió a colisionar, esta vez contra una motocicleta Keller 110 guiada por Leandro Pérez, de 31 años, quien sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.
La persecución terminó en Diagonal 73 y 58, donde el Fiat Palio perdió el control. Ambos ocupantes descendieron y escaparon corriendo en distintas direcciones, pero uno de ellos fue reducido a pocos metros.
El detenido fue identificado como Santia Alexis Leonel, de 28 años, quien registraba un pedido de captura activa desde el 5 de mayo de 2025 en una causa por robo agravado, a requerimiento del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata.
Además, el vehículo en el que circulaba presentaba pedido de secuestro activo desde agosto de 2025.
Leonel quedó imputado por encubrimiento, lesiones culposas agravadas, atentado y resistencia a la autoridad, y será indagado este sábado en la UFI N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci.
Por su parte, Asuntos Internos tomó intervención administrativa y solicitó las actuaciones labradas.
El segundo sospechoso logró escapar y es intensamente buscado.
