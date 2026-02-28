Las confesiones del “marcador” de la Banda del Millón que operaba desde cárceles de La Plata

Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní: "Ali Khamenei está muerto"
Donald Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní: "Ali Khamenei está muerto"
Una carta manuscrita atribuida a uno de los referentes de la denominada “La Banda del Millón” fue incorporada a la causa que investiga a la organización acusada de cometer más de una docena de robos en la zona norte del conurbano y dos homicidios. El documento fue secuestrado durante allanamientos realizados en el barrio La Cava, en San Isidro, en la vivienda de la familia Castillo.
El escrito pertenece a Elián David Castillo San Martín, de 22 años, detenido junto a su padre Hugo David Castillo, de 47, y su hermano Hugo Isaías Castillo San Martín, de 21. Los tres están imputados como jefes de la organización, que según la investigación planificaba hechos delictivos desde cárceles de La Plata mientras otros integrantes ejecutaban entraderas y asaltos a comercios.
A Elián se lo acusa de haber sido el ideólogo de al menos ocho hechos y de cumplir el rol de “marcador”. De acuerdo con el expediente, realizaba tareas de inteligencia previa sobre viviendas, registraba movimientos y rutinas y obtenía información haciéndose pasar por repartidor. En octubre de 2024 entabló una conversación con el propietario de una casa en Acassuso que fue asaltada pocos días después. La información recabada permitió el ingreso de su hermano junto a otros cuatro cómplices. Entre ellos se encuentra Brandon Imanol Brites, de 22 años, señalado como quien aportó el dato sobre la existencia de dinero y joyas en el interior del inmueble.
El primer ataque atribuido a la organización que terminó en homicidio ocurrió en marzo de 2024 en San Isidro, donde fue asesinado Jorge Enrique de Marco, de 65 años. Tras determinar la posible participación de miembros de la banda, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari ordenó allanamientos en La Cava, donde se secuestró la carta y otros elementos.
El documento está escrito de puño y letra y firmado como “La Banda de los Millones, 32/79”. La investigación estableció que esos números corresponden en la quiniela a “dinero” y “ladrón”, y que la mayoría de los integrantes del grupo utilizaban ambas cifras en perfiles de redes sociales, imágenes y objetos exhibidos en fotografías.
En el texto, el autor describe situaciones personales vinculadas a consumos problemáticos, sueños y expectativas económicas. “Hoy es una semana que no me drogo, pero tuve muchas pesadillas haciéndolo. (…) además de sueños de muerte y tiroteos, solo sé que son sueños y listo”, escribió. También señaló: “Yo sé que voy a estar muy ganado en algún momento y ese momento se acerca, espero esté preparado mentalmente y no hacer cagadas con la plata”.
Tras su detención, Elián declaró en dos oportunidades ante el fiscal Ferrari. En la primera reconoció la existencia de la carta, pero sostuvo que pertenecía a su hermano y negó integrar la organización. “Es una banda que tiene millones, mucha plata, ellos roban, todo el mundo sabe que roban en el barrio”, afirmó entonces, y mencionó a Brites como integrante.
En una ampliación posterior admitió haber redactado el manuscrito y explicó que lo escribió como parte de un proceso personal relacionado con sus adicciones. Declaró haber tenido cuatro internaciones desde los 18 años y señaló que redactó la carta en un momento en que intentaba dejar de consumir. También sostuvo que no formaba parte de la banda.
La carta concluye con la inscripción “La Banda de los Millones”, el dibujo de una persona con dos armas apuntando al cielo y los números “32” y “79”. Esa simbología fue detectada en teléfonos secuestrados, en fotografías donde los acusados exhibían dólares y joyas en sectores VIP de boliches y en carteles con el número “79” o referencias a empresas de seguridad privada.
En otros hechos investigados, los acusados dejaron mensajes escritos en viviendas asaltadas. Una de las pintadas decía: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo es plata y amores”, acompañada por la firma “32/79”, en alusión al asalto al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006. Otro mensaje hallado en la causa fue: “se la quitamos a los ricos y la llevamos al comedor”, también firmado con los mismos números.
