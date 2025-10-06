Rusia lanzó un ataque a gran escala sobre Ucrania

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Rusia lanzó drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania ayer a la madrugada, matando a cinco personas en un fuerte ataque nocturno que, según las autoridades ucranianas, tuvo como objetivo infraestructura civil.
Moscú disparó 53 misiles balísticos y de crucero y envió 496 drones, detalló la fuerza aérea ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que nueve regiones del país fueron impactadas.
Cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, según autoridades regionales y el servicio de emergencia de Ucrania.
Fue el mayor asalto aéreo contra la histórica ciudad occidental y la región circundante desde la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, según Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar local. Al principio de la guerra, Leópolis era considerada un refugio frente a los combates y la destrucción que se extendían más al este. En una publicación de Telegram, Kozytskyi señaló que Rusia lanzó alrededor de 140 drones Shahed y 23 misiles balísticos en la región. Al menos otras seis personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía de Ucrania.
El ataque dejó a dos distritos de Leópolis sin electricidad y el transporte público suspendido durante unas horas ayer temprano, indicó el alcalde Andriy Sadovyi. Añadió que un complejo empresarial en las afueras de Leópolis estaba en llamas tras el ataque, y lo describió como una instalación civil no vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.
Una persona también resultó herida en la región de Ivano-Frankivsk al sur de Leópolis, según la gobernadora local Svitlana Onyshchuk.
En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo mató a una mujer civil e hirió a otras nueve personas, incluida una adolescente de 16 años, señaló el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas. Fedorov añadió que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó a unas 73.000 viviendas en Zaporiyia y áreas circundantes sin electricidad.
