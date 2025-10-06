Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |DRONES, MISILES Y BOMBAS GUIADAS

Rusia lanzó un ataque a gran escala sobre Ucrania

Rusia lanzó un ataque a gran escala sobre Ucrania
6 de Octubre de 2025 | 01:32
Edición impresa

Rusia lanzó drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania ayer a la madrugada, matando a cinco personas en un fuerte ataque nocturno que, según las autoridades ucranianas, tuvo como objetivo infraestructura civil.

Moscú disparó 53 misiles balísticos y de crucero y envió 496 drones, detalló la fuerza aérea ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que nueve regiones del país fueron impactadas.

Cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, según autoridades regionales y el servicio de emergencia de Ucrania.

Fue el mayor asalto aéreo contra la histórica ciudad occidental y la región circundante desde la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, según Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar local. Al principio de la guerra, Leópolis era considerada un refugio frente a los combates y la destrucción que se extendían más al este. En una publicación de Telegram, Kozytskyi señaló que Rusia lanzó alrededor de 140 drones Shahed y 23 misiles balísticos en la región. Al menos otras seis personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía de Ucrania.

El ataque dejó a dos distritos de Leópolis sin electricidad y el transporte público suspendido durante unas horas ayer temprano, indicó el alcalde Andriy Sadovyi. Añadió que un complejo empresarial en las afueras de Leópolis estaba en llamas tras el ataque, y lo describió como una instalación civil no vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.

Una persona también resultó herida en la región de Ivano-Frankivsk al sur de Leópolis, según la gobernadora local Svitlana Onyshchuk.

LE PUEDE INTERESAR

República Checa: ganó el “trumpista” Andrej Babis

LE PUEDE INTERESAR

¿Llega la paz?: entre las advertencias y la esperanza en Gaza

En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo mató a una mujer civil e hirió a otras nueve personas, incluida una adolescente de 16 años, señaló el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas. Fedorov añadió que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó a unas 73.000 viviendas en Zaporiyia y áreas circundantes sin electricidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

VIDEO. Central le dio vuelta el partido a River con fútbol y mucha actitud

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

López Murphy: “Cristina Kirchner me robó”

La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40
Últimas noticias de El Mundo

Chicago, otra “zona de guerra” para Trump

Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno

Esperanza por un alto el fuego inminente en Gaza

República Checa: ganó el “trumpista” Andrej Babis
Policiales
Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Indagan a un cirujano por la muerte de una paciente
Información General
Autismo: se trataría de más de una enfermedad
Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Deportes
VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
Arasa y una actuación que rozó el bochorno
VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla