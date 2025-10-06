Luis Caputo fue recibido por Scott Bessent para alcanzar el sostén económico del Tesoro estadounidense

La semana arrancó a puro tortazos en la Región: dos de los choques ocurrieron a solo una cuadra
La semana arrancó a puro tortazos en la Región: dos de los choques ocurrieron a solo una cuadra
Javier Milei presenta su nuevo libro, tras la crisis por la renuncia de Espert: hubo cruces entre militantes
"Discusiones productivas": el ministro Caputo fue recibido por Bessent en Washington
“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador
Lolo Regueiro, a tres años de su muerte en el Bosque: los tres acusados, a juicio oral
VIDEO.- Motín en un Instituto de Menores de La Plata: qué se sabe hasta ahora
Causa Cuadernos: rechazaron las reparaciones económicas de los empresarios para ser absueltos
Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina: "De a poco se da cuenta de su diagnóstico"
"Mucha fuerza": continúa la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo
Un sector de docentes bonaerenses convocan a un paro esta semana: cuándo será y cómo impacta en La Plata
Caso Loan: solicitaron que la Cámara de Casación revierta plazo de dos meses para terminar o extender la investigación
Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género: Casación rechazó sus planteos
El pedido de Florencio Randazzo a los votantes: "Espero que se encaminen a romper con esta polarización que tanto daño nos ha hecho"
Apareció sano y salvo en Entre Ríos el hombre que era intensamente buscado en La Plata
Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
¡Piedra libre! Con la hija de qué periodista tuvo una cita íntima Fede Bal: "Salimos, nos vemos y..."
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
VIDEO. Las boletas para el 26 ya están en La Plata, con la imagen de Espert
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
Lunes sin agua en una amplia zona de La Plata: trabajan en el acueducto de la calle 50
ANMAT prohibió la venta de una lavandina y productos cosméticos
Crisis política en Francia: renunció el primer ministro a menos de un mes de haber asumido
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Cuenta DNI activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un fuerte gesto de respaldo y en el inicio formal de la cumbre en Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le dio una cálida bienvenida al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. La publicación, acompañada de una foto de ambos, funciona como la confirmación oficial del comienzo de las negociaciones para definir el paquete de ayuda financiera con el que la Casa Blanca busca apuntalar al gobierno de Javier Milei.
"Satisfecho de darle la bienvenida a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury", escribió Bessent en su cuenta de X (ex Twitter).
Pleased to welcome @LuisCaputoAR and the Argentine delegation to the @USTreasury.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 6, 2025
During their time here in Washington, we will continue our productive discussions on the several options that Treasury has at the ready to support Argentina’s strong policies. pic.twitter.com/MZVaxJIp1J
El secretario del Tesoro norteamericano, una figura clave en el andamiaje económico de Donald Trump, reafirmó la voluntad de avanzar en un acuerdo: "Durante su tiempo aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las varias opciones que el Tesoro tiene listas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".
El mensaje de Bessent, que habla de "varias opciones listas", es una señal contundente para los mercados en la antesala de una semana que se prevé de alta tensión, y ratifica el compromiso de la administración Trump de sostener el plan de estabilización de Milei. Se espera que de la serie de reuniones que mantendrá la delegación argentina durante el fin de semana surja un anuncio concreto antes de la apertura de los mercados del lunes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí