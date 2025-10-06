Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Luis Caputo fue recibido por Scott Bessent para alcanzar el sostén económico del Tesoro estadounidense

Luis Caputo fue recibido por Scott Bessent para alcanzar el sostén económico del Tesoro estadounidense
6 de Octubre de 2025 | 18:28

En un fuerte gesto de respaldo y en el inicio formal de la cumbre en Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le dio una cálida bienvenida al ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. La publicación, acompañada de una foto de ambos, funciona como la confirmación oficial del comienzo de las negociaciones para definir el paquete de ayuda financiera con el que la Casa Blanca busca apuntalar al gobierno de Javier Milei.

"Satisfecho de darle la bienvenida a @LuisCaputoAR y a la delegación argentina al @USTreasury", escribió Bessent en su cuenta de X (ex Twitter).

El secretario del Tesoro norteamericano, una figura clave en el andamiaje económico de Donald Trump, reafirmó la voluntad de avanzar en un acuerdo: "Durante su tiempo aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las varias opciones que el Tesoro tiene listas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

El mensaje de Bessent, que habla de "varias opciones listas", es una señal contundente para los mercados en la antesala de una semana que se prevé de alta tensión, y ratifica el compromiso de la administración Trump de sostener el plan de estabilización de Milei. Se espera que de la serie de reuniones que mantendrá la delegación argentina durante el fin de semana surja un anuncio concreto antes de la apertura de los mercados del lunes.

Tags
