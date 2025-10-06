Javier Milei presenta su nuevo libro y encabeza un show, tras la crisis por la renuncia de José Luis Espert

Militantes de La Libertad Avanza (LLA) se amontonaban esta tarde en el Movistar Arena a la espera de la presentación del acto que encabezará el presidente Javier Milei por el lanzamiento de su libro “La construcción del milagro”, ocasión en la que también se presentará con una banda de música. El evento se da en un clima de tensión tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, tras ser denunciado por supuestos vínculos con un narco.

Ataviados con remeras violeta y carteles en apoyo a Milei, los asistentes ingresaban al estadio para participar del acto, previsto en un principio para las 18. Sin embargo, momentos de tensión se registraban en las inmediaciones del Movistar Arena entre militantes de la organización oficialista Las Fuerzas del Cielo y manifestantes opositores, en la previa del acto en el que el presidente Javier Milei presentará su libro “La construcción del milagro”.

Los militantes oficialistas y los manifestantes opositores quedaron cara a cara en la zona del Parque Los Andes, a metros del estadio, donde intercambiaron cánticos apenas separados por efectivos de Gendarmería.

En la antesala de este evento, durante el mediodía, el mandatario transmitió en vivo por redes sociales junto a la diputada Lilia Lemoine y mostró a los integrantes de la banda que lo acompañará en el escenario.