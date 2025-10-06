Un sector de docentes bonaerenses convocan a un paro esta semana: cuándo será y cómo impacta en La Plata

El sector perteneciente a la lista Multicolor de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) convocó a un paro para este miércoles 8 de octubre, que implicará una adhesión parcial en La Plata, Berisso y Ensenada.

El impacto en la región dependerá de la representación de este sector docente en cada institución educativa. La protesta se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

El reclamo principal es el aumento salarial, que busca alcanzar el costo de la canasta familiar mensual. Se manifestarán, además, contra “el ajuste de Milei y Kicillof”.

La lista de reclamos incluye: salario equiparado con la canasta familiar; rechazo a las reformas antieducactivas; no a la sobrecarga laboral; rechazo al proyecto de presupuesto de Javier Milei y restitución del FONID (Fondo de Incentivo Docente); defensa del Estatuto del Docente, régimen jubilatorio y de licencia; universalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y mejoramiento en la calidad y la cantidad de los alimentos; y que IOMA cumpla con las prestaciones y rechazo a los copagos.

Por último, se exige que SUTEBA, CTERA, CGT y CTA llamen a un paro nacional y plan de lucha para concretar los reclamos.

