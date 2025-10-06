Giménez y un partido consagratorio: ¿le ganó el puesto a Cavani?

Milton Giménez fue uno de los grandes protagonistas de la goleada de Boca sobre Newell’s. El delantero fue la figura de la noche, donde aportó un doblete y además se mostró muy activo en el frente de ataque. El delantero aprovechó su chance, más allá que Edinson Cavani regresó de la lesión y estuvo en el banco de suplentes. Ante este panorama: ¿seguirá Milton desde el arranque?

De los últimos refuerzos que trajo Boca, Milton Giménez fue uno de los que más rindió y siempre dio su aporte con goles importantes para el Xeneize. Luego de haber sido comprado a Banfield a mediados del año pasado, el atacante alcanzó los 13 goles en el club. Además se está entendiendo bien con Merentiel y le aporte una velocidad distinta a la ofensiva del club de la Ribera.

Ante esta situación, Giménez parece haberse ganado el lugar por rendimiento. Sin embargo, habrá que ver qué decisión toma el cuerpo técnico de Boca de cara al partido clave ante Barracas Central, del próximo sábado.

Ayer Cavani no sumó minutos y sigue sin estar al 100%, luego de la distensión que sufrió. Más allá de ser uno de los grandes referentes del plantel, su nivel no ha sido el mejor en los partidos que disputó en el semestre.

Si bien todo entrará en evaluación en la semana, no sería descabellado que Giménez continúe como titularidad y que Cavani espere su oportunidad en el banco de suplentes.

Más allá del aporte de sus goles, Giménez estuvo muy activo en el ataque, ya que generó el rebote para el tercer gol y también colaboró en la elaboración del cuarto tanto del Xeneize.

Se mostró imparable, muy participativo y además letal a la hora de la definición, en lo que fue su mejor partido desde que llegó a Boca.

Más allá de no sumar minutos, Cavani estuvo muy activo en el banco de suplentes, ya que les dio algunas indicaciones a sus compañeros. Y después festejó los tantos del equipo, en una jornada que fue bastante redonda.

SE ACOMODÓ EN LA ANUAL

Más allá de ser uno de los cuatro líderes de la Zona A junto a Unión, Barracas Central y Estudiantes, el Xeneize volvió a ubicarse en puestos de Libertadores en la Tabla Anual, por lo que dependerá de sí mismo para meterse en el próximo certamen internacional.

Con su doblete, Giménez alcanzó los 13 goles con la camiseta de Boca desde su llegada

Sin embargo, el camino no será fácil, ya que el cierre será duro: más allá de visitar a Barracas Central el próximo sábado, luego recibirá a Belgrano en La Bombonera. Después vendrá a La Plata para jugar con Estudiantes y cerrará los últimos dos partidos como local: primero tendrá el Superclásico ante River y luego cerrará la Zona A ante Tigre.

FRÍO RECIBIMIENTO A BENEDETTO

La gente de Boca fue indiferente con Darío Benedetto, que regresó a La Bombonera pero esta vez con la camiseta de Newell’s. En el momento que ingresó antes del inicio del segundo tiempo, hubo algunos aplausos y también silbidos, pero la indiferencia fue mayoritaria en los hinchas.

Más allá de su gran primera etapa, su regreso en 2022 fue de mayor a menor. De generar expectativa, a una salida sin pena ni gloria. Y los hinchas de Boca lo dejaron en claro ayer.