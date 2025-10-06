Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Metalúrgico campeón del Torneo Promocional

Metalúrgico campeón del Torneo Promocional

6 de Octubre de 2025
6 de Octubre de 2025 | 02:51
Edición impresa

Metalúrgico se impuso por 1-0 a F.C. Ezeiza por la final del Torneo Promocional Amateur. Eric Giménez, prácticamente en tiempo cumplido, le dio la victoria agónica al equipo dirigido por Juan Steinbach.

En una final muy reñida disputada en el estadio Ciudad de San Miguel, el Metalero hizo las cosas mejor y encontró el premio mayor casi en tiempo cumplido gracias al gol de su marcador central que le permitirá enfrentar a Puerto Nuevo, último en los promedios de la C que deberá revalidar su lugar en la categoría.

En un terreno rápido, Metalúrgico y Ezeiza pelearon por controlar el juego sin que ninguno de los dos pudiese ser el dueño absoluto de las acciones.

Cuando la historia se encaminaba a una definición por penales apareció Giménez, en el minuto 89. Luego de una pelota parada, recibió un centro desde la derecha y solo, frente al arquero Alan Galván, desvió la pelota para meterla contra el primer palo y desatar la locura.

Metalúrgico aguantó la diferencia y es el campeón del Promocional Amateur 2025. Ahora, enfrentará a Puerto Nuevo, de la Primera C, al que deberá ganarle para ascender a dicha categoría.

 

