Santa Bárbara: se subió al tren que lo devolvió a Primera

El plantel de Santa bárbara luego del triunfo ante ferro carril oeste, que le valió el ascenso anticipado a primera división caballeros / eldia

Con una goleada sobre Ferro Carril Oeste por 5 a 0, los caballeros de Santa Bárbara “A” firmaron uno de los ascensos di a la Primera División del Metropolitano de hockey a falta de una fecha de culminar la Zona Campeonato de la divisional B.

En esta oportunidad, los goles del equipo masculino de Santa Bárbara “A”, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, fueron convertidos por Juan Pedro Fernández (2), Francisco Ortíz Rabasa, Eros José Luis Landoni y Gerónimo Martínez Amoroso.

Al finalizar el partido, que tuvo como escenario a la cancha sintética de agua del club de Manuel B. Gonnet, se desató una verdadera fiesta entre los jugadores y el público que se acercó a presenciar el cotejo a pesar que en ese momento de la tarde la lluvia era por demás intensa.

Entre la fase previa y la Zona Campeonato de la Primera B de Caballeros, Santa Bárbara “A” cumplió un campaña perfecta, ya que no perdió ningún partido y resignó solamente un punto como consecuencia de un empate como local frente a Ciudad de Buenos Aires “B” 4 a 4, que correspondió a la cuarta fecha de la etapa final, que se disputó el pasado 17 de agosto.

Después de una temporada, Santa Bárbara “A” vuelve a la Primera División del Metropolitano

De esta manera, Santa Bárbaba vuelve a la máxima categoría del hockey Metropolitano después de jugar toda esta temporada en la Primera B. El conjunto tricolor había descendido el 3 de noviembre de 2024, cuando por la penúltima fecha cayó contra el puntero San Fernando “A” 2 a 1 (gol de Eros José Luis Landoni), en la cancha del Parque Olímpico.

A esta altura, Santa Bárbara “A” tenía como entrenador a Diego Cassini; mientras que su actual director técnico, Matías Cereceda era integrante de ese equipo, que perdió la categoría después de permanecer en Primera División una temporada.

El conjunto de Gonnet tuvo como entrenador principal a Matías Cereceda

El plantel de Santa Bárbara “A” estuvo conformado por Eric Leonel Nuñez, Gregorio Pérez Pesado, Segundo Blanco, Camilo Ernesto Pérez Pesado (capitán), Pedro D’Alfonso, Bautista Scaltizza, Santiago Busquets, Francisco Ranalleta, Thiago Zorrilla, Francisco Ortíz Rabasa, Juan Pedro Fernández, Eros José Luis Landoni, David Cantaluppi Vargas, Gerónimo Martínez Amoroso, Valentín Bedecarras, Manuel Domínguez, Alejandro Ranalletta, Juan Bautista Pianezza, Isaías Ferreyra y Francisco Fernández; mientras que además de Matías Cereceda, el cuerpo técnico estuvo integrado por Manuel Michellini (asistente) y Ramiro Arbelaiz (preparador físico).

Muchos de estos jugadores de Santa Bárbara se tomaron revancha del descenso y del trago amargo que significó perder la categoría. A pesar de la tarde nublada y por momentos lluviosa volvió a salir el sol en Gonnet.

Sin bien ahora es todo festejo y algarabía por el ascenso a la máxima categoría, los caballeros de Santa Bárbara “A” deberán consolidar un equipo para afirmarse en el torneo que se nutre de los mejores conjuntos del Metropolitano masculino.