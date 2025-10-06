El Rojo visita a Atlas en la revancha

Defensores de Cambaceres visitará esta tarde el estadio Ricardo Puga con el objetivo de ganar -sea en los 90 minutos o en los penales en caso de empate- para no quedar sin actividad hasta el inicio de 2026. La pésima organización de los torneos de ascenso lleva a que la Primera C genere un torneo reducido solo para obtener un lugar ne la próxima edición de la Copa Argentina.

Por eso, el encuentro de esta tarde ante Atlas es determinante. En el partido disputado en Ensenada hubo igualdad 1 a 1, por lo que el Rojo jugará sus chances fuera de casa. El árbitro será Gonzalo Creimermann y el vencedor enfrentará en la siguiente etapa a Mercedes, que dejó en el camino a Deportivo Paraguayo.

En principio, la única modificación que dispondría el entrenador Agustín Costantini es el regreso de Rodolfo Fernández por Matías Domínguez. Después, seguirían los mismos titulares que jugaron el partido en el 12 de Octubre.

El autor del tanto ante Atlas en Ensenada , Franco Romero, que arrastraba una sobrecarga muscular, en principio no tendrá problemas para ser de la partida, ya que trabajó con normalidad en el predio de SOSBA y quedó concentrado en las instalaciones de Regatas, donde el Rojo espera el compromiso de esta tarde.

La formación de Defensores de Cambaceres para esta revancha sería con Facundo Collazo; Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo, Facundo Odello, Tiziano García; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Tomás Baglieri; Franco Romero y Nicolás De Benedetti.