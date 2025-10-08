"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco

En un giro sorprendente de la causa por el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, una de las mujeres detenidas declaró que alguien habría ofrecido un millón de dólares como pago por lo cometido. Además, vinculó el móvil del múltiple crimen con el robo de 30 kilos de cocaína.

La imputada Celeste Magalí González Guerrero – de 28 años – decidió romper el silencio y amplió su declaración indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas. En sus relatos, señaló que “Matías me contó que a Julio alguien… le pagó 1.000.000 de dólares por lo que hicieron”. Se refería con esos nombres a Matías Agustín Ozorio (otro detenido) y “Pequeño J” (alias de Tony Janzen Valverde Victoriano), sindicado como uno de los supuestos intelectuales del crimen.

Según González Guerrero, el motivo detrás del crimen habría sido la sustracción de 30 kilos de cocaína de la organización criminal. “Le robaron 30 kilos de cocaína al Duro”, sostuvo, mencionando que el “Duro” era quien daba órdenes por encima de “Julio”.

Datos sobre la operación criminal

González Guerrero relató que ella y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, formaban parte del circuito de venta de drogas dentro de la estructura.

Explicó que Ozorio traía “entre 100 y 120 envoltorios” de cocaína que les vendía para luego comercializarlos.

También contó que en el momento del crimen, vio cómo se cavaba un pozo en el fondo de su casa en Varela, donde luego serían enterrados los cuerpos.

Aportó que las tres jóvenes (las víctimas) fueron engañadas para concurrir a esa vivienda con la promesa de encontrarse con alguien, y al llegar fueron interceptadas.



Dudas y escepticismo

Especialistas judiciales consultados por La Nación pusieron en duda que alguien pudiera pagar 1 millón de dólares como “venganza” por un robo de esa magnitud, opinando que esos montos corresponden más a operaciones propias de narcotraficantes que a “castigos internos”.

Estado de la causa

Varios sospechosos están detenidos: Ozorio fue detenido en Perú y ya fue expulsado a Argentina para continuar el proceso judicial.

Pequeño J, presunto autor intelectual, está preso en Perú esperando su extradición.

La investigación continúa, con nuevas medidas en marcha para corroborar la veracidad de las confesiones, determinar responsabilidades penales y reconstruir el circuito delictivo detrás del triple homicidio.

