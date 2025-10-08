"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco

Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Tras renunciar a su candidatura y ser imputado por lavado de dinero, Espert se toma licencia en Diputados
Las boletas de Provincia llegaron a La Plata para su distribución: ¿cuándo se define si se reimprimen?
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Presentaron en el Concejo Deliberante un plan para reducir el riesgo hídrico en La Plata
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un giro sorprendente de la causa por el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, una de las mujeres detenidas declaró que alguien habría ofrecido un millón de dólares como pago por lo cometido. Además, vinculó el móvil del múltiple crimen con el robo de 30 kilos de cocaína.
La imputada Celeste Magalí González Guerrero – de 28 años – decidió romper el silencio y amplió su declaración indagatoria ante el fiscal Adrián Arribas. En sus relatos, señaló que “Matías me contó que a Julio alguien… le pagó 1.000.000 de dólares por lo que hicieron”. Se refería con esos nombres a Matías Agustín Ozorio (otro detenido) y “Pequeño J” (alias de Tony Janzen Valverde Victoriano), sindicado como uno de los supuestos intelectuales del crimen.
Según González Guerrero, el motivo detrás del crimen habría sido la sustracción de 30 kilos de cocaína de la organización criminal. “Le robaron 30 kilos de cocaína al Duro”, sostuvo, mencionando que el “Duro” era quien daba órdenes por encima de “Julio”.
Datos sobre la operación criminal
González Guerrero relató que ella y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, formaban parte del circuito de venta de drogas dentro de la estructura.
Explicó que Ozorio traía “entre 100 y 120 envoltorios” de cocaína que les vendía para luego comercializarlos.
LE PUEDE INTERESAR
Desesperada búsqueda de una joven en La Plata: salió del colegio y no volvió
También contó que en el momento del crimen, vio cómo se cavaba un pozo en el fondo de su casa en Varela, donde luego serían enterrados los cuerpos.
Aportó que las tres jóvenes (las víctimas) fueron engañadas para concurrir a esa vivienda con la promesa de encontrarse con alguien, y al llegar fueron interceptadas.
Dudas y escepticismo
Especialistas judiciales consultados por La Nación pusieron en duda que alguien pudiera pagar 1 millón de dólares como “venganza” por un robo de esa magnitud, opinando que esos montos corresponden más a operaciones propias de narcotraficantes que a “castigos internos”.
Estado de la causa
Varios sospechosos están detenidos: Ozorio fue detenido en Perú y ya fue expulsado a Argentina para continuar el proceso judicial.
Pequeño J, presunto autor intelectual, está preso en Perú esperando su extradición.
La investigación continúa, con nuevas medidas en marcha para corroborar la veracidad de las confesiones, determinar responsabilidades penales y reconstruir el circuito delictivo detrás del triple homicidio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí