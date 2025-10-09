Rescate financiero: Estados Unidos confirmó el swap por USD 20.000 millones con Argentina
Rescate financiero: Estados Unidos confirmó el swap por USD 20.000 millones con Argentina
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que se compraron pesos argentinos a través del banco Santander.
“Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El Tesoro de los Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados. Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent en sus redes.
