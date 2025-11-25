Los trabajos incluyen la reparación de losas de hormigón deterioradas. El corte se extenderá hasta el sábado.

Como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad de La Plata llevará adelante trabajos de bacheo de hormigón con reparación de losas deterioradas en la rotonda de avenida 44 y Ruta 36, en la localidad de Lisandro Olmos.

En este marco, la Comuna informó que habrá un corte total del tránsito desde el miércoles 26 de noviembre a las 7:00 hasta el sábado 29, por lo que se dispondrán desvíos para vehículos livianos y pesados.

Para el tránsito pesado, el desvío por avenida 44 y Ruta 36 en sentido ascendente será por avenida 520, con posibilidad de retorno a la avenida 44 en Ruta 36, mientras que los vehículos livianos deberán circular por 190 hasta 42, tomar Ruta 36 y regresar a avenida 44 o ir hasta 520.

Asimismo, el desvío por Ruta 36 mano descendente (de 66 a 44) se hará ingresando por calle 52 y retomando la avenida 44 por calle 197, o continuando por Ruta 36 hacia avenida 520.

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos.