Condenaron al "Demonio" García: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual para el ex jugador del Pincha
Condenaron al "Demonio" García: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual para el ex jugador del Pincha
Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
El COU de La Plata, trabado:se suspendió la comisión de Planeamiento por falta de acuerdo
"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense
Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Rock en Baradero confirma su regreso en 2026 y promete una edición histórica
La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa
El Gobierno demora el envío del borrador de la reforma laboral
VIDEO.- El show de Costas en el último minuto y el festejo de Francella, las perlitas del triunfo de Racing ante River
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Causa Cuadernos: la Fiscalía comienza a explicarle a Cristina Kirchner de qué la acusa
De La Plata a las Malvinas: la primera botánica en viajar a las Islas
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Se anticipa el verano en La Plata con un termómetro que se acerca a los 30ºC
Crece la incertidumbre y las quejas por el cierre del paso nivel de 1 y 38
Pesar por Juan José Mussi, un histórico del PJ e intendente de Berazategui
El detalle del informe que asegura que el 70 % del agua bonaerense tiene arsénico
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: iban a un encuentro que encabezaría Kicillof
Mayoría de intendentes y funcionarios asumirán en la Legislatura bonaerense, excepto dos clave
Un día más sin respuestas por el crimen de la psiquiatra en City Bell
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los trabajos incluyen la reparación de losas de hormigón deterioradas. El corte se extenderá hasta el sábado.
Como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad de La Plata llevará adelante trabajos de bacheo de hormigón con reparación de losas deterioradas en la rotonda de avenida 44 y Ruta 36, en la localidad de Lisandro Olmos.
En este marco, la Comuna informó que habrá un corte total del tránsito desde el miércoles 26 de noviembre a las 7:00 hasta el sábado 29, por lo que se dispondrán desvíos para vehículos livianos y pesados.
Para el tránsito pesado, el desvío por avenida 44 y Ruta 36 en sentido ascendente será por avenida 520, con posibilidad de retorno a la avenida 44 en Ruta 36, mientras que los vehículos livianos deberán circular por 190 hasta 42, tomar Ruta 36 y regresar a avenida 44 o ir hasta 520.
Asimismo, el desvío por Ruta 36 mano descendente (de 66 a 44) se hará ingresando por calle 52 y retomando la avenida 44 por calle 197, o continuando por Ruta 36 hacia avenida 520.
Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos.
LE PUEDE INTERESAR
En Villa Elisa advierten que "una selva" le gana terreno a la calle
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí