Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

La Ciudad

Obras de bacheo en avenida 44 y Ruta 36: disponen desvíos para ordenar el tránsito

Obras de bacheo en avenida 44 y Ruta 36: disponen desvíos para ordenar el tránsito
25 de Noviembre de 2025 | 14:36

Escuchar esta nota

 Los trabajos incluyen la reparación de losas de hormigón deterioradas. El corte se extenderá hasta el sábado.

Como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad de La Plata llevará adelante trabajos de bacheo de hormigón con reparación de losas deterioradas en la rotonda de avenida 44 y Ruta 36, en la localidad de Lisandro Olmos.

En este marco, la Comuna informó que habrá un corte total del tránsito desde el miércoles 26 de noviembre a las 7:00 hasta el sábado 29, por lo que se dispondrán desvíos para vehículos livianos y pesados.

Para el tránsito pesado, el desvío por avenida 44 y Ruta 36 en sentido ascendente será por avenida 520, con posibilidad de retorno a la avenida 44 en Ruta 36, mientras que los vehículos livianos deberán circular por 190 hasta 42, tomar Ruta 36 y regresar a avenida 44 o ir hasta 520.

Asimismo, el desvío por Ruta 36 mano descendente (de 66 a 44) se hará ingresando por calle 52 y retomando la avenida 44 por calle 197, o continuando por Ruta 36 hacia avenida 520.

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad vial mientras duren los trabajos.

LE PUEDE INTERESAR

En Villa Elisa advierten que "una selva" le gana terreno a la calle

LE PUEDE INTERESAR

25/11/2025 | UN DÍA MÁS.- La Ciudad está en orden con Estudiantes y Gimnasia en playoffs

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas

El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Últimas noticias de La Ciudad

En Villa Elisa advierten que "una selva" le gana terreno a la calle

25/11/2025 | UN DÍA MÁS.- La Ciudad está en orden con Estudiantes y Gimnasia en playoffs

La Plata sin agua este martes: a qué barrio afecta el empalme de cañerías de Absa

Cuenta DNI activó un 20% de descuento este martes en una cadena de supermercados de La Plata
Policiales
Condenaron al "Demonio" García: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual para el ex jugador del Pincha
Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: iban a un encuentro que encabezaría Kicillof
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial
Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Información General
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Espectáculos
VIDEO.- ¡Escándalo! El "Puma" Rodríguez se enfureció con la tripulación y lo bajaron del avión
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Queen planea un espectáculo holográfico al estilo de “ABBA Voyage”
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
VIDEO. El sketch de Pergolini contra la AFA: ironizó sobre la coronación de Central y el pasillo de Estudiantes
Deportes
Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Estudiantes vs Central Córdoba, con hinchas del Pincha: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas
Estudiantes y el pasillo al "campeón": qué dice el boletín 6625 de AFA, las sospechas de falsificación y qué sanciones establece
El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?
"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla