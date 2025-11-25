¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity

La continuidad de Maxi López en MasterChef Celebrity quedó envuelta en dudas y, mientras el programa decide qué pasará con él, ya hay reemplazo confirmado: L-Gante ocupará su lugar en varias emisiones.

Según se dejó trascender en Intrusos, Maxi tiene un viaje programado del 5 de diciembre al 5 de enero, lo que lo dejará fuera de las grabaciones durante un mes completo.

Por eso, la producción ya definió que el cantante de cumbia 420 comience a grabar en los primeros días de diciembre y hoy, su regreso al certamen es una incógnita.

No está confirmado si volverá a competir cuando regrese al país, luego de presenciar el nacimiento de su hija, pero las fuentes internas señalan que su retorno dependerá exclusivamente de su desempeño en la competencia para poder ganar los 50 millones de pesos.

Mientras tanto, L-Gante ya tiene fecha de ingreso al ciclo y será quien tome el lugar de Maxi durante su ausencia y se sumará a la dinámica del programa justo en uno de los momentos más intensos de la competencia. Este llamado provocó comentarios en redes sociales, haciendo alusión a la poca felicidad que le generará a Mauro Icardi.