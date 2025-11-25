Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Un motociclista fue tapado con cartones tras un choque frontal con una pickup en La Plata

Un motociclista fue tapado con cartones tras un choque frontal con una pickup en La Plata
25 de Noviembre de 2025 | 14:59

Un joven motociclista de 24 años resultó herido en un accidente vial ocurrido este martes por la mañana en la intersección de la Avenida Arana y la calle 133, cuando protagonizó un accidente frontal con una camioneta. 

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una camioneta circulaba por avenida 419 en sentido descendente y, al llegar al cruce con calle 133, colisionó con la moto que intentaba girar hacia la izquierda, en dirección a calle 420.

El motociclista cayó sobre el asfalto y sufrió una lesión abierta en la pierna izquierda. Tras largos minutos de espera, el conductor del rodado menor permaneció recostado sobre la cinta asfáltica y fue tapado con cartones a la espera de una ambulancia del SAME.

Posteriormente, ocurrió el traslado del joven al Hospital San Roque de Gonnet, donde constataron que su estado no reviste gravedad.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 14 de La Plata. Personal de la comisaría local y de la Policía Científica intervino para recabar pruebas y determinar la mecánica del siniestro. La camioneta y su conductor tenían la documentación en regla, informaron las autoridades. 

